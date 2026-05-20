Bénin : Deux arrestations après le démantèlement d'un réseau de vol de motos à Tori-Bossito

Le commissariat d’arrondissement de Tori-Bossito a interpellé deux individus le mardi 19 mai 2026, à l’issue d’une enquête portant sur des faits d’escroquerie, d’usurpation de titre de police, de vol de motocyclette, de détention de faux billets et de recel. L’affaire, rendue publique par la Police Républicaine du Bénin, remonte au 14 mai 2026.

Selon la Police Républicaine, le premier suspect a approché un mécanicien vendeur de motos d’occasion en se faisant passer pour un agent de police en service au commissariat de Tori-Bossito. Pendant plusieurs jours, il a multiplié les contacts avec la victime aux abords mêmes du commissariat, dans le but apparent de créer un climat de confiance avant de concrétiser un achat.

Le dimanche 17 mai 2026, il s’est rendu au domicile du vendeur et a obtenu une motocyclette de marque Haojue 115 sous prétexte d’effectuer une inspection avant règlement. Il a ensuite pris la fuite à bord de l’engin, abandonnant derrière lui un sac contenant dix-sept faux billets de dix mille francs CFA.

L’enquête ouverte dans la foulée a abouti à l’arrestation du principal suspect dans la nuit du 18 au 19 mai 2026. Lors de son audition, il a reconnu les faits et a également été identifié comme recherché dans une autre affaire d’escroquerie portant sur 50 000 francs CFA. Il a désigné un complice présumé qui l’aurait hébergé après les faits ; la perquisition au domicile de ce dernier n’a cependant rien permis de saisir.

La moto volée retrouvée, un receleur arrêté à Cococodji

Poursuivant les investigations, une équipe du commissariat s’est rendue au quartier Von Château à Cococodji, où un individu soupçonné de recel a été appréhendé dans son atelier. Les agents y ont saisi deux motocyclettes de marques Honda Wave et Dayang dont l’origine n’a pu être justifiée, vingt-cinq pièces de pagnes neufs, ainsi que la Haojue 115 dérobée à Tori-Bossito.

Les confrontations menées dans le cadre de l’enquête ont par ailleurs orienté les enquêteurs vers Attogon, où un mécanicien est soupçonné d’avoir réceptionné deux autres motos volées. Cet individu est activement recherché à la date de publication.

Les deux suspects interpellés sont placés en garde à vue. La Police Républicaine indique que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de localiser d’autres engins signalés comme volés dans la zone. En droit béninois, les faits d’escroquerie et de recel sont passibles de sanctions pénales prévues par la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant Code pénal, pouvant aller jusqu’à plusieurs années d’emprisonnement selon la valeur des biens concernés et les circonstances aggravantes retenues.