Le mardi 13 juin 2023, les députés de la 9ème législature se sont retrouvés au Palais des gouverneurs de Porto-Novo pour désigner leurs représentants au sein des parlements régionaux et certaines institutions internationales. Dans une déclaration faite par le groupe parlementaire « Les Démocrates » et lue par le député Habibou Woroucoubou, ce dernier n’est pas content de la manière dont le processus de désignation des députés dans les instances internes et externes est conduit par leurs collègues de la majorité présidentielle et qualifie la méthode comme une ruse.

Après cette déclaration des députés du groupe parlementaire « Les Démocrates », le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou leur a immédiatement répliqué afin de les recadrer. « Nous n’avons jamais utilisé la ruse ici pour travailler » a-t-il indiqué. Selon le président du parlement béninois, « la démocratie c’est d’abord l’expression de la majorité du peuple à travers ses représentants ». Pour Louis Vlavonou, « que la représentation nationale vote des lois à une écrasante majorité est l’expression pure et simple de la démocratie plurielle ».

Il a laissé entendre que « la minorité a ses droits qui sont toujours respectés » et « la majorité aussi à ses droits qui sont respectés ». Et c’est pourquoi, il pense que c’est la démocratie qui s’en porte mieux au sein du parlement. « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » car, dit-il, « voulant imposer sa volonté et que l’ensemble récuse, cela ne veut pas dire qu’il y a dictature et Consensus ne veut pas dire unanimité non plus », a souligné la première autorité de l’Assemblée nationale.