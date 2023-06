Dans un communiqué publié sur sa plateforme, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’ Ouest ( BCEAO) s’inscrit en faux contre un message qui circule sur les réseaux sociaux au sujet d’un rapport sur les transferts d'argent et la cybercriminalité qu'elle aurait élaboré et transmis aux autorités béninoises. Elle dément « formellement cette information et invite le public à la plus grande vigilance et à se référer à son site internet https://www.bceao.int pour obtenir toute information fiable sur ses activités ».

Communiqué de la BCEAO

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a pris connaissance d'un message circulant sur les réseaux sociaux au sujet d'un rapport sur les transferts d'argent et la cybercriminalité qu'elle aurait prétendument élaboré et transmis aux autorités béninoises. La BCEAO dément formellement cette information et invite le public à la plus grande vigilance et à se référer à son site internet https://www.bceao.int pour obtenir toute information fiable sur ses activités.