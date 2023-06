Davido, le célèbre chanteur nigérian, est actuellement au centre d'allégations sensibles. Deux femmes, Anita Brown et Ivanna Bay, prétendent avoir été mises enceintes par la superstar de l'Afrobeat. Anita Brown, entrepreneure américaine et ancienne actrice de films pour adultes, a revendiqué publiquement être enceinte de Davido. Elle a partagé la nouvelle sur diverses plateformes de médias sociaux, accompagnée d'une vidéo d'elle faisant un test de grossesse. En outre, elle a publié des captures d'écran de conversations entre elle et le chanteur, affirmant qu'ils entretiennent une relation depuis 2017. Jusqu'à présent, Davido, marié à Chioma Rowland depuis mars 2023, n'a pas commenté ces allégations.

Anita Brown, également connue sous le nom de Nina The Elite dans l'industrie du porno, a défendu son passé en réaction aux critiques des internautes. En se décrivant comme une chrétienne née de nouveau, elle a insisté sur le fait que les gens ont le droit d'évoluer et de changer. Sa déclaration a été en réponse aux déceptions exprimées par certains fans de Davido qui ont découvert que la superstar de la musique avait eu une liaison avec une ancienne actrice de films pour adultes. Malgré cela, Anita reste ferme, citant l'exemple du rappeur canadien Drake, qui a eu un enfant avec une actrice de films pour adultes.

Parallèlement aux accusations d'Anita, Ivanna Bay, une agente immobilière basée à Paris, a également affirmé avoir été enceinte de Davido. Ivanna a partagé sur les réseaux sociaux des captures d'écran de prétendues discussions entre elle et le chanteur, affirmant qu'elles sont la preuve de leur relation et de sa grossesse. Dans un post Instagram, elle a exprimé sa déception envers Davido et a mis en garde les autres femmes.

Des internautes ont également remarqué des mentions d'Anita dans certaines chansons de Davido, notamment dans le titre "Assurance". De plus, Anita a partagé plusieurs conversations avec Clarks, le cousin du chanteur. Dans ces échanges, Clarks lui conseille de prendre de l'argent et suggère qu'il essaiera de persuader Davido de la laisser garder le bébé.

Ces allégations ont suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Les fans et les followers ont exprimé leur stupéfaction voire une curiosité sur ces affaires. Les allégations d'Anita et d'Ivanna ajoutent deux noms potentiels à la liste des mères d'enfants présumés de Davido, ce qui a donné lieu à des plaisanteries sur la possibilité d'une "équipe de football" composée des enfants de Davido. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmations officielles du côté de la star.