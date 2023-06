L’humoriste camerounais Cabrel Nanjip n’est plus. Son décès est survenu dans la matinée de ce jeudi 15 juin suite à un accident de circulation. Le drame est survenu sur la Route Nationale N°3 plus précisément à Boumnyebel selon des précisions qui ont été apportées par des témoins. Son véhicule serait entré en collusion avec un camion. Il aurait rendu l’âme sur les lieux et aurait été mis à la morgue selon d’autres sources.

Il s’est fait remarquer par les vidéos drôles qu’il publie sur les réseaux sociaux. Il aborde en effet avec beaucoup d’humour les sujets de société liés à l’actualité. Peu après l’accident, l’information a inondé les réseaux sociaux. Alors que certains annonçaient déjà son décès, d’autres avaient encore espoir qu’il pourrait tirer son épingle du jeu. « Grave accident sur l’axe lourd entre Pouma et Edea. Cabrel Nanjip Nyamton est dans un état grave et inquiétant. Que Dieu lui vienne en aide. Bien vouloir le signaler à ses proches », a écrit un internaute.

Mais l’état du véhicule renseignera après sur la violence de l’accident. Toujours sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont publié l’image de la dépouille mortelle de l’humoriste. On pouvait voir un corps étendu sur un brancard et couvert d’un drap. Déjà, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

La nouvelle vient de Tomber le comédien et chanteur #camerounais 🇨🇲 Cabrel Nanjip Nyamton est décédé suite à un accident ce matin 😭😭 à l'âge de 33 ans pic.twitter.com/vZ7f27y0dS — robbympoyo599@gmail.com (@KavandaDj) June 15, 2023