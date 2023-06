Le Cameroun a perdu l'une de ses figures politiques les plus marquantes avec le décès de John Fru Ndi, leader historique de l'opposition. Fru Ndi, âgé de 81 ans, est décédé des suites d'une longue maladie, selon son parti, le Social Democratic Front (SDF), qui a annoncé la triste nouvelle mardi. John Fru Ndi était connu pour être l'un des opposants les plus farouches au président Paul Biya, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 40 ans. Fru Ndi avait été candidat malheureux à la présidence à trois reprises, en 1992, 2004 et 2011, arrivant à chaque fois en deuxième position derrière Biya.

En tant que président et fondateur du SDF, premier parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale, Fru Ndi a joué un rôle crucial dans la lutte pour la démocratie au Cameroun. Cependant, ces dernières années, le parti a perdu de son influence face au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) de Biya, qui a consolidé son pouvoir au fil des décennies. Le SDF, qui avait remporté 18 sièges lors de la précédente législature, n'a réussi à obtenir que cinq sièges lors des élections de 2020. Cette diminution de représentation a mis en évidence les difficultés auxquelles le parti était confronté.

En interne, le SDF a été secoué par des crises et des dissensions, avec une frange de ses cadres contestant fortement le leadership de Fru Ndi ces dernières années. Certains l'accusaient notamment de s'enrichir personnellement grâce aux financements publics destinés aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. D'autres affirmaient qu'il avait été "acheté" par le pouvoir en place.