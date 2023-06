L'ancien journaliste à l’ORTB Alassane Yaro a passé l'arme à gauche le mardi 13 juin 2023 à Porto-Novo des suites d’une longue maladie. Après avoir été mis au parfum de ce décès, le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a rendu un hommage au disparu. Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a rendu hommage au journaliste retraité, Alassane Yaro dont il avait eu le soutien dans sa carrière politique.

‹‹ Je suis profondément attristé d’apprendre le décès du doyen El-Hadj Alassane_Yaro, journaliste de l’ORTB à la retraite. El-Hadj Alassane Yaro a été un soutien personnel de première heure, du temps de l’Alliance pour un Bénin Triomphant (ABT) et son apport m’a été inestimable. Sa disparition laisse un vide immense dans la communauté de Djougou à Cotonou, dans laquelle il était un pilier ››, a écrit Abdoulaye Bio Tchané. Il a présenté ses sincères condoléances et a souhaité du courage à la famille éplorée, aux proches du défunt et à toute la communauté de la presse et particulièrement de l’Ortb.

Ligue2 France : le béninois Yohan Roche signe pour 2 ans à Quevilly -Rouen Libre de tout contrat depuis mars dernier, l’international béninois Yohan Roche, âgé de 25 ans, a officialisé ce mardi 13 juin 2023 la signature de…

‹‹ Que cette épreuve difficile soit adoucie par les souvenirs chaleureux que nous avons partagés avec lui. Puissent les moments précieux passés ensemble vous apporter du réconfort et de la force pendant cette période de deuil. Qu’Allah, le Tout-Puissant accorde à El-Hadj Alassane Yaro son merveilleux Paradis. Puissent les souvenirs de sa vie et de son travail, exceptionnels, continuer à inspirer tous ceux qui l’ont connu ››, a conclu le ministre. L’ancien journaliste est décédé à l’âge de 87 ans et sera inhumé dans sa ville natale de Djougou ce mercredi 14 juin.