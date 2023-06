La récente mise au jour de réserves de gaz par la compagnie Predator Oil & Gas au Maroc marque un tournant pour le pays. Le forage du troisième puits à Guercif a conduit à la découverte d'une quantité substantielle de gaz sous pression. Cette découverte, en conjonction avec les réserves existantes à Tendrara et au large de Larache, augure d'une autonomie énergétique du Maroc pour les deux prochaines décennies. Cette avancée significative intervient alors que le Maroc et le Nigeria se rapprochent au travers d'une collaboration énergétique, incarnée par le projet de Gazoduc Maroc-Nigeria, visant à établir une liaison énergétique entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

Pour rappel, le Nigeria a lancé une nouvelle phase de son imposant projet énergétique : le Gazoduc Maroc-Nigéria. La réunion inaugurale du comité de pilotage de ce projet d’envergure a vu la participation de plusieurs acteurs majeurs tels que la CEDEAO, NNPC Limited, l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (Onhym) et d'autres intervenants à Abuja. Doté d'un budget de 12,5 milliards de dollars de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC), le projet se déploiera en trois phases. La première phase consistera à rallonger le gazoduc WAGP existant afin d'atteindre plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le Maroc et finalement l'Europe. La deuxième phase connectera l'Est du Nigeria au Gazoduc Maroc-Nigeria, tandis que la troisième phase fusionnera ces deux principaux axes gazières.

En parallèle à ces initiatives d'infrastructure énergétique, le Nigeria a conclu une série d'accords tripartites avec le Maroc et plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana. Signés en septembre et octobre 2022, ces accords témoignent de l'engagement résolu en faveur de ce projet stratégique, qui permettra l'ouverture d'une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe et approvisionnera l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest en gaz.

Pour conclure, la découverte de gaz au Maroc et le développement du Gazoduc Maroc-Nigeria marquent une phase importante dans la collaboration énergétique entre ces deux pays et la région. Soutenus par un financement adéquat et une volonté politique forte, ces progrès ont le potentiel d'améliorer la sécurité énergétique, de stimuler une croissance économique notable et d'augmenter la prospérité du Maroc, du Nigeria et de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble.