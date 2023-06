Melinda French Gates exhorte les dirigeants mondiaux réunis à Paris cette semaine à prendre des mesures plus audacieuses pour réformer le système financier mondial et offrir un moyen de sortir des problèmes d'endettement croissants pour des endroits comme l'Afrique. Dans une interview avec Bloomberg News, French Gates a déclaré que trop de pays africains sortent de la pandémie de coronavirus avec des charges d'endettement qui les obligent à envisager de sacrifier des investissements dans des programmes sociaux avec des avantages à long terme prouvés pour effectuer des paiements à court terme. Cela survient également alors qu'ils luttent pour lever des fonds pour faire face aux catastrophes climatiques.

Le président français Emmanuel Macron et la Première ministre de la Barbade Mia Mottley convoquent jeudi le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial pour discuter de la manière de créer un successeur plus inclusif aux institutions occidentales de Bretton Woods qui ont financé le développement et le sauvetage économique depuis les années 1940. Des dirigeants et des hauts responsables politiques, dont la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva sont attendus et le Premier ministre chinois Li Qiang.

French Gates, 58 ans, a comparé le dilemme à une version vie ou mort des choix que les familles du monde riche ont fait face à la plus forte inflation depuis des décennies. "Vous parlez à ces ministres des Finances, ils disent 'Je dois faire des compromis, tout comme un ménage doit faire des compromis'", a déclaré le co-fondateur de la Fondation Bill & Melinda Gates. "Ils sont dans ces situations terribles où ils doivent faire des compromis entre 'Est-ce que je continue à investir dans ces cliniques de santé primaires qui amènent les gens à vivre une vie plus saine? Dois-je me retirer de l'éducation? Où dois-je me retirer, étant donné que je dois dépenser autant d'argent pour rembourser ma dette?'"

French Gates a déclaré qu'elle espérait que l'élan se construisait pour une solution mondiale aux problèmes de la dette et pour réformer le Fonds monétaire international et la Banque mondiale via une série de réunions cette année, y compris le sommet de cette semaine. Elle était également optimiste sur le fait que les États-Unis et la Chine pourraient surmonter les différences géopolitiques qui ont compliqué les efforts du Groupe des 20 pour élaborer un nouvel ensemble de règles mondiales pour les créanciers et les débiteurs pris dans les affres de la dette. "Ma plus grande inquiétude est que les pays à revenu élevé se replient complètement sur eux-mêmes et se contentent de dire 'Nous avons nos propres problèmes chez nous, alors nous allons simplement laisser cela languir'", a-t-elle déclaré.

