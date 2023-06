Après près d’un mois de concertation, le dialogue national initié par le président sénégalais Macky Sall s’apprête à livrer son verdict. Selon les informations rapportées par les médias, le président sénégalais recevra les conclusions de ces assises ce vendredi. À en croire les précisions qui ont été apportées sur le sujet par Seneweb qui a exploité un communiqué de la cellule de coordination, Moustapha Niasse a reçu les rapports des huit commissions du Dialogue national.

Cette étape met en effet fin aux différentes discussions entrant dans le cadre de ce dialogue. L’heure est à la compilation et au recoupement pour rendre une copie récapitulative fidèle et condensée au coordonnateur du Dialogue national. La cérémonie de clôture officielle de ces assises est ainsi prévue pour l’après-midi de ce samedi au palais présidentiel. On retiendra tout de même que ces assises ont eu lieu dans un contexte de tension socio-politique aiguë avec le boycott de la rencontre par certains ténors de la vie politique du pays.

On peut particulièrement citer Ousmane Sonko du Pastef au cœur de toute l’attention ces dernières semaines au Sénégal. Le principal opposant de Macky Sall avait ouvertement notifié ses impressions sur ces assises. Yewwi Askan Wi, la principale coalition de l’opposition, a également formellement rejeté le dialogue initié par le président. Cette formation politique a d’ailleurs pris une mesure contre Khalifa Sall, chef de file de Taxawu Dakar pour avoir participé à la rencontre malgré l’opposition de la coalition.

Les responsables de la coalition ont notamment rappelé que les textes qui régissent la formation politique imposent à chaque membre de «s’abstenir, individuellement, de tous compromis ou compromission politiques avec le régime de Macky Sall». On retiendra également que la rencontre n’aura pas permis d’évacuer définitivement la question relative au troisième mandat de Macky Sall.

A Paris, le président sénégalais a fait une annonce qui fait comprendre qu’il garde toujours sa position de se présenter pour un troisième mandat. « Grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir », a-t-il déclaré notamment face à ses militants qui étaient fortement mobilisés pour la circonstance. La situation relative à l’opposant sénégalais Ousmane Sonko n’a pas été prise en compte au cours du dialogue alors qu’elle est au centre de la tension au Sénégal.