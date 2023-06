À compter de ce vendredi 09 Juin, les consulats du Sénégal à l’étranger devraient reprendre leurs activités, conformément à l'annonce faite par le ministère en charge des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. « Cette reprise se fera en tenant compte de l’état de dégradation du matériel et des locaux pour ce qui concerne les consulats ayant subi des actes de vandalisme », précise le communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères.

À travers un communiqué, le ministère en charge des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé vendredi, la reprise des activités de ses consulats à l’étranger. Lesquels consulats ont été fermés provisoirement mardi 6 juin dernier, ‹‹ suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York ››.

Particulièrement, le consulat général du Sénégal à Milan a été sérieusement endommagé par ces actes de vandalisme. Les machines de production des passeports et cartes nationales d'identité qui se trouvent dans ce consulat ont été détruites. Les Sénégalais qui résident à l’étranger sont invités à faire preuve de bonne conduite et de patriotisme en s'abstenant de commettre à nouveau, des actes de vandalisme dans ces structures.