Le match Bénin # Sénégal de ce samedi 17 juin 2023 à Cotonou et comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023) est pris très au sérieux par les Lions de la Téranga du Sénégal. En marge de leurs séances d’entraînement le mardi 13 juin 2023 à Dakar, le capitaine de l’équipe Kalidou Koulibaly a précisé que leur objectif est de battre les Guépards du Bénin pour soigner leurs statistiques au classement FIFA. Le capitaine des Lions de la Téranga a déclaré que les siens sont déterminés à prendre les trois points de la victoire face aux Guépards.

Les Béninois ne doivent penser « en aucun cas, même pas en rêve », que ces coéquipiers vont lever le pied. Au contraire, ils sont à Cotonou pour faire un résultat. Les poulains du technicien franco-allemand, Gernot Rohr sont donc prévenus. Il faut signaler qu’en tête du groupe L avec 12 points, les Sénégalais sont déjà qualifiés pour la phase finale de la Can Côte d’Ivoire 2023 et sont assurés de terminer premiers, à l’issue de la phase éliminatoire qualificative pour la plus prestigieuse compétition de football sur le continent africain.