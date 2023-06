Le sélectionneur national des Lions de la Téranga du Sénégal, Aliou Cissé a dévoilé le vendredi 02 juin 2023 sur la plateforme de la Fédération sénégalaise de football (FSF) la liste des 26 joueurs qui vont affronter les Guépards du Bénin le 17 juin 2023 au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023) et en match amical le Seleção du Brésil le 20 juin 2023. Sur la liste publiée, le sélectionneur sénégalais a fait appel à la majorité des joueurs qui ont affronté le Bénin à Dakar tels que Sadio Mané, le capitaine Kalidou Koulibaly.

Nicolas Jackson qui évolue en Espagne dans le club de Villareal a été rappelé par Aliou Cissé. Mais on note sur cette liste l’absence de Edouard Mendy et Boulaye Dia qui a été opéré au genou . Il faut rappeler que le Sénégal est premier du groupe L avec 12 points et est déjà qualifié pour la phase finale de la Can Côte d’Ivoire 2023. Toujours dans ce groupe L, le Bénin et le Mozambique sont respectivement 2ème et 3ème avec 4 points et le Rwanda est dernier avec 2 points.

Liste des 26 joueurs sénégalais

Gardiens

- Alfred GOMIS

-Seny Dieng

-Mory Diaw

Défenseurs

Kalidou Koulibaly

Fodé Ballo Touré

Youssouf Sabaly

Abdou Diallo

Moussa Niakhaté

Abdoulaye Seck

Abdallah Ndour

Ismaïl Jakobs

Formose Mendy

Milieux

Gana Gueye

Nampalys Mendy

Pape Gueye

Pape Matar Sarr

Chekhou Kouyaté

Pathe Ciss

Dion Lopy

Attaquants

Sadio Mané

Krepin Diatta

Habib Diallo

Ismaïla Sarr

Pape Ousmane Sakho

Nicolas Jackson

Iliman Ndiaye