Le milliardaire Elon Musk, connu pour ses diverses entreprises ambitieuses telles que Tesla et SpaceX, voit également sa start-up Neuralink prendre de l'ampleur. La société d'implants cérébraux de Musk, évaluée à près de 2 milliards de dollars lors d'une levée de fonds privée il y a deux ans, vaut désormais environ 5 milliards de dollars grâce à des opérations boursières exécutées en privé. Selon des sources proches du dossier, ces transactions boursières ont été récemment révélées à Reuters.

Elon Musk nourrit de grandes ambitions pour Neuralink, affirmant que sa puce révolutionnaire permettrait aux personnes en bonne santé et handicapées de bénéficier d'insertions chirurgicales rapides d'appareils pour traiter un large éventail de troubles, tels que l'obésité, l'autisme, la dépression et la schizophrénie. Il envisage même des applications telles que la navigation sur le Web et la télépathie. Cependant, un dirigeant de Neuralink a récemment évoqué des objectifs à court terme plus modestes. Il s'agit notamment d'aider les patients paralysés à communiquer par texte informatisé sans avoir à utiliser leurs doigts pour taper.

Ces objectifs sont plus réalisables à court terme et pourraient aider à améliorer la vie de nombreuses personnes qui souffrent de handicaps. Bien que les ambitions de Neuralink soient impressionnantes, les experts estiment qu'il faudra encore plusieurs années avant que la société n'obtienne l'autorisation d'utilisation commerciale pour son implant cérébral. Kip Ludwig, ancien directeur de programme d'ingénierie neuronale aux National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, a exprimé son optimisme quant à la capacité de Neuralink à commercialiser son produit, mais estime qu'il faudra au moins 10 ans de plus pour y parvenir.

En plus de ces défis, Neuralink doit également faire face à des enquêtes fédérales sur sa gestion de la recherche animale. Ces enquêtes pourraient potentiellement ralentir les progrès de la société et avoir un impact sur son image publique. Malgré ces obstacles, Neuralink continue de susciter l'intérêt des investisseurs. Selon un e-mail consulté par Reuters, les actions de la société ont récemment été échangées en privé à une valorisation de 7 milliards de dollars, soit 55 dollars par action. Cependant, il n'a pas été confirmé si le vendeur a réussi à trouver des acheteurs prêts à payer ce prix.

