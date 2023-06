Aux États-Unis, un homme a mis un terme aux jours de sa fiancée avant de se suicider avec une arme. L'information a en effet été rapportée par le New York Post. Le drame s'est produit devant leur petite fille de 11 mois. L'homme du nom de Carlos Diaz et âgé de 25 ans aurait visiblement perdu le contrôle suite aux informations faisant état de l'infidélité de sa compagne. De la genèse de la relation, on retient que le couple était ensemble depuis environ trois ans.

La relation a récemment été secouée quand Diaz a appris que sa compagne la trompait. La jeune femme pour sa part a tout de même toujours rejeté les accusations d'infidélité formulées contre elle. Le drame se serait produit trois semaines seulement après que les deux époux ont aménagé conjointement dans le but de sauver les meubles. Selon des confidences qui ont été faites par les proches de l'homme, il n'avait jamais pardonné les actes d'infidélité dont était soupçonnée sa conjointe.

Il réfléchirait comment garder exclusivement leur enfant après la séparation. "Il voulait la garde complète du bébé et essayait de trouver comment faire. Elle ne le savait pas, mais il allait se séparer d'elle.", a confié un proche de l'homme. Mais, l'homme n'aurait pas pu se contrôler. Les voisins ont indiqué avoir entendu des cris perçants. Par la suite, un coup de feu a été entendu. Les corps sans vie des deux parents étaient près du berceau de l'enfant qui criaient.