Les forces de l’ordre turques ont arrêté un adolescent accusé d’avoir porté atteinte à l’image du président Recep Tayyip Erdogan. Selon la presse turque, il s’agit d’un jeune homme, âgé de 16 ans, qui a dessiné une moustache au chef de l’État sur une de ses affiches de campagne. L’adolescent a été interpellé et emprisonné dans la soirée d’hier mardi 06 juin 2023. Plusieurs médias d’opposition ayant relayé l’information, ont souligné que le mis en cause est accusé d’avoir « dessiné au stylo-bille une moustache de Hitler et écrit des commentaires insultants ».

Inculpé pour « insulte au président »

Conduit devant la brigade des mineurs, il a reconnu les faits, mais a nié avoir écrit les commentaires se trouvant sur l’affiche. D’après le média Halk TV, il a été vite déféré devant le procureur et a été inculpé pour « insulte au président ». Aussi, a-t-il été incarcéré dans un centre pour mineurs de la prison de Tarsus, située à proximité de la ville turque de Mersin. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une personne est accusée en Turquie pour « insulte au président ». L’année dernière, plusieurs milliers de personnes ont été incarcérées pour ce motif. À en croire les chiffres du ministère de la Justice, le nombre d’inculpations pour ce motif s’élève à 16 753.

Turquie: ce que la Chine espère après la réélection d'Erdogan La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Le président Recep Tayyip Erdogan a remporté dimanche la présidentielle turque, lui octroyant ainsi…

Pour rappel, l’arrestation du jeune homme intervient plus d’une semaine après la réélection de Recep Tayyip Erdogan en tant que président de la Turquie. Ce dernier avait revendiqué sa victoire à la présidentielle, qu’il avait caractérisé comme « une fête de la démocratie ». Au cours d’un rassemblement, dans la capitale Istanbul, il avait déclaré que : « L'élection présidentielle a pris fin. Je tiens à remercier notre peuple pour la fête de la démocratie qu'il nous a offerte. Je suis également reconnaissant pour la confiance accordée pour diriger le pays pour les cinq prochaines années ».