Dans le cadre des examens nationaux, des établissements sont habituellement choisis pour servir de cadre aux différentes épreuves. Mais ce choix n'est pas effectué au hasard. Le conseiller pédagogique à la retraite Adrien Akanni a donné les critères de sélection de ces centres d'examen sur la radio nationale. Pour sélectionner un établissement, on tient compte de la capacité de l'école à recevoir tous les candidats.

Ceci se prouve par la qualité des matériaux de construction définitif des bâtiments, le nombre important des tables, bancs et chaises en bon état et le bon état de la toiture des salles de classe. ‹‹ En cette période de pluie, on veille au fait que les établissements choisis pour accueillir les candidats ne soient pas dans des zones inondées. Puisqu' après la phase écrite, les candidats doivent subir les épreuves sportives. Ce sont souvent des écoles ayant une clôture et un portail qui sont retenues afin que les candidats composent en sécurité ››, explique Adrien Akanni.

CEP session 2023 au Bénin : le gouvernement garantie la sécurité des candidats Dans le cadre de la session 2023 des examens du Certificat d'Etudes Primaires (CEP), les compositions démarrent ce lundi 5 juin 2023 et prendront fin…

Ce conseiller pédagogique n'a pas manqué de donner des conseils aux candidats au CEP. En premier, il demande aux candidats de ranger tout le matériel dont ils auront besoin depuis la veille des compositions sous le regard vigilant de leurs parents dans leur cartable de préférence en matière plastique. Qu'ils apprêtent également leur parapluie ou leur imperméable. Qu'ils se lèvent tôt le jour de l'examen et qu'ils prennent le soin de vérifier à nouveau le matériel avant de sortir de la maison. Qu'il se rendent dans les centres d'examen au moins une heure avant le déroulement de la première épreuve. Qu'ils évitent de mettre leur pièce d'identité dans les poches de leurs vêtements car, il est possible qu'ils oublient les pièces d'identité dans les poches de leurs habits de la veille. Plus de 241.000 candidats sont attendus au plan national dans 778 centres de composition donc 14 sont dédiés aux candidats a besoins spécifiques.