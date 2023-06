4 hommes de nationalité chinoise et deux Béninois étaient devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du terrorisme le lundi 12 juin 2023. Exploitation illégale de carrière de sable, fraude fiscale et blanchiment de capitaux sont les faits qui leur sont reprochés. Les Chinois étaient en détention depuis 29 juillet 2020. Quant aux Béninois, l’un est placé sous contrôle judiciaire et l’autre est poursuivi avec mandat de dépôt. La Criet a requis des peines allant de 3 ans à 10 ans d'emprisonnement contre les mis en cause. Ces six individus se sont retrouvés dans les mailles de la justice béninoise dans une affaire d’exploitation illégale d'une carrière de sable située dans la commune d'Abomey-Calavi.

L'un des Béninois épinglés est le promoteur d'une carrière de sable. Il a expliqué que son permis d'exploitation est expiré en 2017 et qu'il a adressé une demande de renouvellement au ministère des Mines, mais en vain. Sans avoir obtenu le renouvellement du permis jusqu'en 2020, il s'est remis à exploiter la carrière de sable en partenariat avec l'entreprise des Chinois. Mais la société des Chinois dit qu'elle n'est pas consciente de l'expiration du permis. Cependant, selon les explications du représentant de l'Agence judiciaire du trésor lors de l'audience, d'autres irrégularités notamment financières ont été constatées.

Poursuivi dans le même dossier, il est reproché au président du Comité national de suivi des carrières au Bénin, une gestion solitaire des fonds issus de l'exploitation de cette carrière. Il n'aurait justifié que 2,5 millions de francs Cfa sur 70 millions de francs Cfa qui ont été collectés. Le représentant de l’Agence Judiciaire du trésor a demandé à la Criet de condamner le président dudit comité au payement de 67 millions de francs dans les caisses de l’État. Une demande qui a reçu une suite favorable. Le Procureur a requis 3 ans de prison ferme contre le promoteur de la carrière de sable. Quant aux Chinois qui n’ont jamais payé à l’État béninois les impôts. La cour a requis 10 ans de prison contre deux d'entre eux et 5 ans de prison dont 3 ans ferme et 2 années assorties de sursis contre les deux autres. En raison de l'absence de certains avocats de la défense, l'audience a été renvoyée au 03 juillet prochain.