Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a communiqué à l’Assemblée nationale le mercredi 14 juin 2023, le bilan actuel de l'explosion survenue à l’École nationale des Officiers de Toffo le 1er mai 2023. Parmi les victimes, cinq décès sont déplorés à l'heure actuelle. Cinq parmi les blessés lors de l'explosion d'une soute à munitions à l'Ecole nationale des officiers de Toffo, ont rendu l'âme. Il s'agit de deux blessés évacués en France et de trois autres qui ont été pris en charge au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou.

Une riveraine de 93 ans figure parmi les personnes décédées, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seïdou. Outre cette lourde perte en vies humaines, d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Au sein de l'école, le bloc dortoir, les salles d’instruction, le bloc administratif, l’infirmerie, la résidence du Commandant de l’école ainsi que des véhicules ont été endommagés. À l'extérieur de l'école, des habitations environnantes ont été également endommagées. « Une équipe est déployée sur le terrain pour faire l’évaluation environnementale et sociale. Le Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) a commencé la dépollution du site », a informé le ministre.

D'après Alassane Seïdou, le gouvernement a entrepris des actions multisectorielles, afin de prévenir la répétition d'une pareille situation. Il s’agit entre autres de l’inspection périodique des soutes à munitions des forces de défense et de sécurité et la destruction à bonne date des munitions obsolètes ; du renforcement de la formation du personnel dédié à la manipulation des munitions ; de la délimitation des emprises militaires et d’interdiction d’occupation desdites emprises par les populations civiles, de la modernisation de toutes les infrastructures sanitaires à travers la construction et ou réhabilitation de Centres Hospitaliers Universitaires, de Centres Hospitaliers Départementaux, des Hôpitaux de Zones et Centres de Santé ; et du pré-positionnement des intrants dans les structures hospitalières pour la gestion des éventuelles crises et urgences sanitaires futures.