Dans Le cadre de la célébration du 63ème anniversaire de la fête de l’indépendance du Bénin, le gouvernement a organisé dans le volet des manifestations officielles un concert dénommé « La Saga des Agodjié ». Selon le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 21 juin 2023, le concert « La Saga des Agodjié » connaîtra la présence remarquable de la vedette béninoise de renommée internationale Angélique Kidjo. Ce concert est prévu pour avoir lieu le 04 août 2023 à Cotonou.

Détentrice de cinq Grammy Awards du « meilleur album du monde » qu’elle a remporté en 2007, 2014, 2015, 2020 et 2022, Angélique Kidjo est une figure incontournable de la scène musicale internationale. Bête de scène, la chanteuse béninoise va prouver au cours du concert « La Saga des Agodjié » au public béninois qu’elle est vraiment une star à qui on doit du respect, considération et également une personne sur qui les jeunes doivent prendre exemple pour évoluer dans leur carrière musicale. Il faut signaler que la diva béninoise a même reçu le mardi 23 mai 2023 le prix Polar Music lors d’une cérémonie à Stockholm en Suède.