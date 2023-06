Dans un communique de presse en date du 12 juin 2023 et signé de son Secrétaire général, Claude Paqui, la Fédération béninoise de football (Fbf) a rendu public la composition des membres de la Direction technique nationale de la Fédération béninoise de football (Fbf). Cela a été possible grâce au recrutement des responsables des différents départements de cette Direction technique nationale de la Fbf.

Ainsi, le poste de Directeur technique national échoit à Adolphe Ogouyon. Il a comme adjoint Aubierge Immaculée Sènan Agbakou. Quant au responsable du département de la formation, il est à la charge du DTN Adolphe Ogouyon. Le département du football féminin est dirigé par la DTN adjointe Aubierge Immaculée Sènan Agbakou. Le responsable du département du football de masse et des jeunes de son côté est présidé par Eustache Omer D’Alméida et celui du département du football d’élite par Wilfrid Armand Fortuné Glèlè Langanfin. Il faut signaler que les amoureux du cuir rond et les spécialistes du sport roi béninois ont longtemps réclamé la mise en place de cette structure importante de l’instance faîtière du football. Aussi, le président de la Fbf, Mathurin de Chacus est en train de mettre les petits plats dans les grands, afin que cette discipline connaisse un réel développement au Bénin.