Le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle Yves Kouaro et ses collègues de l'enseignement supérieur et celui de l'agriculture ont procédé ce mardi 20 juin 2023 au lancement du projet d'appui à la formation agricole et rurale (ProFAR). Cest un projet qui vise à booster le développement du Bénin à travers la promotion agricole. Vu l'étendue dudit projet, les partenaires sociaux ont décidé de porter à eux seuls, le projet. Le partenariat du gouvernement du Bénin, l'Agence française de développement(Afd) et la coopération luxembourgeoise a encore porté ses fruits.

Pour un montant total de 122.752.294 euros soit 80.520.226.515 FCFA, le Projet d'appui à la Formation Agricole et Rurale sera à sa phase de réalisation. « Inverser le paradigme actuel de l'inadéquation Formation - Emploi afin de disposer de 70% de la population scolarisable à l'EFTP à l'horizon 2030 », c'est l'objectif sur lequel ne cesse de travailler le gouvernement béninois. Pour y arriver, l'Exécutif béninois a élaboré le Programme de Formation Agricole et Rurale (PFAR). Pour le maître d'ouvrage des ProFAR 1 et 2, Sylvain Fructueux Aho, directeur général de l'Agence de développement de l'Enseignement technique (ADet), "le financement du ProFAR permettra, d'une part, la mise en place d'un dispositif d'orientation, de formation, de suivi et d'insertion professionnelle à l'échelle des pôles de développement agricole 1et 2, dont le modèle économique et organisationnel pourra être déployé dans d'autres territoires et, d'autre part, la diversification de l'offre de formation agricole et rurale dans 12 lycées techniques agricoles (Malanville, Banikoara, Kérou, Kouandé, Ségbana, Bembèrèkè, Nikki, Dogbo, Zogbodomey, Sakété, Avrankou, et Zè) dont 6 Lycées Techniques Agricoles modernes dans le cadre des ProFAR 1 et 2, entièrement construits et/ou réhabilités et équipés".

"Osez le Bénin! Roadshow France 2023'': Succès franc pour l' étape de Paris Après les villes de Marseille et de Lyon, la tournée ‘’Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023’’ s’est poursuivie le mercredi 21 juin 2023 dans la…

Pour le ministre de l'agriculture Gaston Dossouhoui, «le gouvernement du président Patrice Talon a fait de la modernisation de l'agriculture l'une de ses priorités. Le ProFAR constitue l'une des plus grandes innovations du génie béninois. Le projet est un montage institutionnel original. Est-ce un rêve ou une réalité ? Vous le saurez dans 18 mois. Nous aurons des spécialistes pointus pour adresser les questions de filières dans chacune de nos écoles »,

L’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy s’est réjoui de la contribution de l'Afd au ProFAR et la réduction des déséquilibres territoriaux et au mandat de l'Afd pour la prévention des crises et conflits ainsi que la réduction des vulnérabilités. La partie luxembourgeoise a réaffirmé son engagement de soutenir davantage le Bénin dans sa vision du développement agricole.