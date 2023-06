En août 2019, l’ex-président de la République Fédérale du Nigeria, Mohamed Buhari a décidé contre toute attente de fermer unilatéralement les frontières terrestres de son pays avec le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Seules les personnes étaient autorisées à passer, la circulation des biens était interdite. Selon les autorités nigérianes de l’époque, l'objectif était d'endiguer la contrebande de marchandises entre autres le riz. Du 22 au 23 juin 2023, s’est tenu à Paris en France le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial.

C’est un sommet au cours duquel le Président du Bénin, Patrice Talon s’est entretenu avec son homologue du Nigeria, Bola Tinubu, fraîchement investi président de la République Fédérale du Nigeria en mai 2023. Le tête-à-tête entre les deux personnalités leur a permis d’aplanir les divergences et de prendre d’importantes décisions au profit des deux peuples condamnés à vivre ensemble. Reçu sur Radio Bénin ce vendredi 30 juin 2023, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré que le tête-à-tête Talon -Tinubu, « c’est une aubaine pour les opérateurs économiques mais aussi pour le Bénin ». Il a par ailleurs confirmé l’ouverture totale des frontières Bénin-Nigeria.

Pour le porte-parole du gouvernement, « la décision du Nigeria de procéder à l’ouverture complète des frontières, cela forcément va davantage finaliser le flux économique entre les deux pays ». Le Secrétaire général adjoint du gouvernement se rappelle que « pendant plus d’un an, la frontière a été fermée entre le Bénin et le Nigeria » et que « les gens avaient juré que au bout de 3 mois, le Bénin coulerait parce que comme on disait lorsque le Nigeria éternue, le Bénin est enrhumé ». Il a indiqué qu’« entre temps le Bénin a travaillé à renforcer sa résilience, son immunité » et il se désole que « sans doute il y a eu des pertes pour les opérateurs économiques ».

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, de façon macro, de façon structurelle, le Bénin a tenu bon. « Aujourd’hui, j’ai même noté que les voitures de seconde main communément appelées venue d’Europe ou de France auront à nouveau circuler librement vers le Nigeria » a-t-il laissé entendre avant d’ajouter que « ce secteur-là par exemple chez nous peut retrouver un regain d’activités ». Le porte-parole du gouvernement a précisé que du côté béninois, ce qui intéresse le président Patrice Talon, « c’est comment faire en sorte que la qualité de ses relations entre le Nigeria et nous profite au mieux à l’Etat du Bénin mais aussi à nos citoyens et particulièrement aux hommes d’affaires béninois ou étrangers installés chez nous et qui commercent avec le Nigeria ». Car dit-il « si ça marche ça marchera pour les finances publiques ».