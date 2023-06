Une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle basée en Europe, Mistral AI, a récemment fait les gros titres en levant un montant record de 105 millions d'euros (113,5 millions de dollars) lors de son premier tour de financement. Cet exploit remarquable est d'autant plus impressionnant que l'entreprise n'avait été créée que le mois précédent et n'avait encore aucun produit sur le marché. L'engouement actuel pour l'intelligence artificielle a attiré l'attention des acteurs majeurs tels qu'Amazon, Google et Microsoft, qui investissent des sommes colossales dans le développement de technologies d'IA de pointe.

Mistral AI a su profiter de cette tendance et a réussi à séduire les investisseurs, ce qui lui a permis de lever des fonds sans précédent. Selon les données de Dealroom.co, une plateforme spécialisée dans le suivi des investissements privés dans les startups, le tour de table de Mistral AI est le plus important jamais enregistré en Europe. Ce record témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de l'entreprise et de son équipe fondatrice. Il est intéressant de noter que Mistral AI n'a pas encore développé son premier produit et que ses premiers employés n'ont commencé à travailler que quelques jours avant la levée de fonds.

Bénin : Jean-Marc Adjovi Bocco lève un coin de voile sur la préparation des Guépards La décision de la Confédération africaine de football (Caf) en faveur du Bénin dans le contentieux qui oppose la Fédération béninoise de football (FBF) à…

Malgré cela, l'entreprise a réussi à susciter l'enthousiasme des investisseurs, ce qui témoigne de l'attrait et de la confiance que suscite le domaine de l'intelligence artificielle. Selon un rapport du Financial Times, Mistral AI prévoit de lancer un grand modèle de langage similaire à la technologie générative qui alimente les chatbots d'OpenAI, notamment ChatGPT. Ce modèle de langage révolutionnaire devrait être disponible dès le début de l'année 2024, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine de l'IA générative.

Mistral AI est actuellement en phase de recrutement, comme le témoigne une récente offre d'emploi publiée sur LinkedIn. L'entreprise se décrit comme une "entreprise ambitieuse opérant dans le domaine de l'intelligence artificielle générative" et compte actuellement une équipe de 12 personnes. Ses fondateurs et ses premiers employés sont des figures influentes dans le domaine des modèles génératifs.

Arthur Mensch, co-fondateur et PDG de Mistral AI, a partagé la nouvelle de cette réalisation majeure dans un message publié sur LinkedIn. Lui et ses co-fondateurs, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, qui occupent respectivement les postes de directeur scientifique et directeur technique de l'entreprise, ont précédemment travaillé chez Facebook et DeepMind, une filiale d'Alphabet.