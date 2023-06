Le président chinois Xi Jinping a rejoint la liste de celles et ceux qui attirent l’attention des uns et des autres sur les dangers que représente l’Intelligence Artificielle sur la société. Selon les informations rapportées par l'agence de presse officielle Xinhua, la réaction de l’homme fort de Pékin a été rendue publique à l’issue d’une rencontre avec le Parti Communiste Chinois. Le dirigeant de la puissance asiatique a notamment appelé à « des efforts dédiés pour sauvegarder la sécurité politique et améliorer la gouvernance, de la sécurité des données sur Internet et de l'intelligence artificielle ».

Cette rencontre a été l’occasion pour le président chinois Xi Jinping de lancer un appel dans le but de « rester très conscient des circonstances compliquées et difficiles auxquelles la sécurité nationale est confrontée ». Ce fut le moment pour le dirigeant chinois de rappeler ce dont a besoin son pays qui est « nouveau modèle de développement avec une nouvelle architecture de sécurité ». Pour lui, « atténuer le risque d'extinction de l'IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d'autres risques à l'échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire ».

Rappelons que, cet appel de Xi Jinping intervient dans un contexte où l’IA est en plein essor dans le monde. Plusieurs autres chercheurs et acteurs clefs de la technologie ont demandé récemment une suspension de travaux en attendant l’adoption de législation réglementant cette technologie. Les auteurs majeurs du secteur tels que Elon Musk, Bill Gates et bien d’autres étaient intervenus sur le sujet.