Il est l’un des membres du prestigieux Collège des Conseillers en Immigration du Canada. Edmond Sadonou, ce compatriote vivant au Canada, dirige avec professionnalisme le cabinet Canada Experts Pro qui s’est taillé une solide réputation dans le domaine du conseil à l’immigration. Le samedi 10 juin dernier, il a animé une conférence publique pour dévoiler les pièges et conseiller ceux qui veulent essayer cette aventure.

Ils sont repartis totalement requinqués et mentalement soulagés d’avoir trouvé la bonne personne. Ce sont les candidats à l’immigration canadienne. Ce samedi 10 juin 2023, ils sont plusieurs dizaines à braver la pluie pour suivre la conférence publique organisée à leurs endroits par le Cabinet Canada Experts Pro d’Edmond Sadonou. Ce dernier a convié à cette rencontre des hommes d’affaires, des hommes politiques, des cadres et des jeunes. Tous aspirent à l’immigration au Canada soit en tant qu’étudiants, travailleurs qualifiés ou même immigrés. Certains sont déjà en plein dans le processus et d’autres sont sur le point de s’engager. Prenant à bras le corps la situation des étudiants, il a procédé à une rapide vérification du niveau chacun d’eux se trouvait dans le processus. Il mettra l’accent sur le réarmement moral et la spiritualité. « N’ayez pas peur », dit-il en paraphrasant le pape Jean Paul II avant d’ajouter qu’il faut être toujours positif dans la vie.

Cette séquence de coaching de son exposé vient du fait que beaucoup de ses clients expriment désarroi et peur lorsqu’il s’engage dans une procédure d’immigration au Canada. C’est pourquoi il estime qu’ils doivent se préparer aussi spirituellement pour traverser cette épreuve. Allant dans le vif du sujet, il met l’accent sur les étapes, les programmes. Les candidats à l’immigration doivent savoir faire la différence entre les sortes de permis (permis d’étude, permis de travail…), les différentes catégories de travailleurs, les Travailleurs Etrangers Temporaires(TET), Travailleurs Saisonniers Temporaires(TST), Travailleurs Hautement Qualifiés(THQ)…

Il explique que le Canada est obligé de faire recours à l’immigration dans la mesure où il est le deuxième pays le plus vaste du monde après la Russie alors qu’il ne possède qu’une population de 38 millions d’habitants dont une bonne partie d’immigrés naturalisés en dehors des Inuits , Algonquins, les autochtones et autres. Mais depuis le 28 juin 2011 précise M.Sadonou, l’Etat canadien, à travers la loi C31 et C35 de la Chambre des communes et le Senat, a commencé à recruter et former des personnes qui sont habilités à traiter des dossiers et déposer auprès des décideurs.

Ce sont les conseillers en immigration qui traitent, trient les dossiers et conseillent les juges et les décideurs en montrant l’importance pour le Canada de recruter cet immigré. Mais au-delà d’une rencontre d’explication, la séance du 10 juin a permis à Canada Experts Pro de montrer au public quelques unes de ses réalisations. Sur une table, une vingtaine de passeports ouverts avec les visas à l’intérieur sont exposés. Ils font partie d’une centaine de dossiers traités et réussis par le cabinet depuis le démarrage de ses activités, a expliqué Edmond Sadonou. Ses propos ont été confirmés par les témoignages de certaines familles d’étudiants dont les dossiers ont connu des échecs avant qu’ils ne se confient à Canada Experts Pro.

Immigration sélective

Si le conférencier du jour reconnaît que le candidat à l’immigration peut faire son dossier seul, il affirme que le recours aux conseillers en immigration assermentés est une étape presque inévitable aujourd’hui. Ceci au regard des taux de refus très élevé surtout en Afrique. En Afrique francophone, ce taux de refus est de 73%. Mais une précision de taille, le recours aux conseillers n’impliquent pas automatiquement que votre dossier sera accepté. Car, lorsqu’ils conseillent, éclairent et proposent un dossier, c’est du pouvoir discrétionnaire du juge ou du décideur d’accepter ou non. On parle d’acceptation.

A cette étape, tu peux faire la visite médicale et à près de 90%, ceux qui sont acceptés vont au Canada. Cette étape passée, il y a l’approbation puis l’admission. Cela veut dire que sur place, tu peux être refoulé après un interrogatoire pour jauger ton niveau de connaissance des lois et textes concernant l’immigration. M. Sadonou précise que le taux de refoulement actuel est de 40%. Mais la venue au Canada ne s’arrête pas aux démarches administratives. Il faut préparer le voyage en pensant à prendre son billet d’avion et en cherchant un logement très tôt. Mais pour finir, il conseille les candidats à l’immigration faire attention. « On ne prend pas les informations sur le Canada n’importe où et n’importe comment. Les conditions d’entrée au Canada sont différentes des conditions à l’intérieur. Quand tu mets pied dedans, les conditions sont différentes », a-t-il conseillé.

Edmond Sadonou, l’homme des dossiers difficiles

Depuis le Septembre 2012, Edmond Sadonou est membre du Conseil de Réglementation des Consultants et Conseillers en immigration du Canada(CRCIC) avant d’intégrer le 23 novembre 2021 le prestigieux Collège des Conseillers en Immigration du Canada(CCIC) créé deux jours plus tôt, soit le 21 novembre 2021. Cet expert comptable chevronné, vif et éloquent, affirme faire de cette activité une passion. « Je le fais par passion et c’est ma façon de contribuer au développement de mon pays ».

Aussi a-t-il créé Canada Experts Pro pour aider les africains à bien réussir leur projet d’immigration. Son cabinet installé au 10100, boulevard Saint Michel à Montréal travaille avec professionnalisme. Bien qu’il soit investi de ce pouvoir, il ne se presse pas pour prendre des dossiers car, il se dit sélectif dans ce domaine. Son expérience et son ancienneté au Canada fait qu’il a 95% de taux de réussite. Mais son travail couvre aussi le conseil aux immigrés sur place. A ce niveau, soufflent des africains installés au Canada, « Edmond Sadonou est l’homme des dossiers difficiles ».