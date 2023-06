Après son succès franc au Cameroun, le Ghana et le Togo, la croisade de prières du pasteur Kumuyi a été empêchée au Bénin. Si les raisons officiellement évoquées sont la présence de la fièvre Lassa à Porto Novo, certains observateurs estiment que cette interdiction est motivée par des raisons subreptices renforcées par l’implication de Boni Yayi dans cette croisade de prières. Une croisade est une campagne de prières et d’évangélisation qui vise à nettoyer un lieu et des personnes des impuretés qu’ils contiennent. Il faut préciser qu'une croisade chrétienne dans un pays est une occasion pour rapprocher le peuple à la parole de Dieu.

C'est une occasion pour créer les conditions afin de les amener à écouter la parole de Dieu. Au Bénin, la délégation des organisateurs est allée rencontrer le Président Boni Yayi à son domicile afin que ce dernier aide à la promotion de cette croisade qui se tient sur le territoire béninois. Le thème de la croisade du pasteur Kumuyi au Bénin est intitulé : « La libération surnaturelle ». A en croire les organisateurs, ce sera un rendez vous pour le Révérend et Patriarche J C Dr Kumuyi, celui qui a prié pour les peuples dans la sous-région et le monde entier. Il y a deux mois, il était au Togo, Cameroun et Ghana. Son passage n'a jamais été vain. Dans chaque pays, il fait des exhortations et invoque une grande puissance divine qui poussent les participants à la croisade, à sentir la présence de Dieu à leurs côtés. Il transforme le cœur des participants, vide leur chair et dès lors qu'ils acceptent la présence du Très-Haut dans leur vie, ils reçoivent les bénédictions surnaturelles.

Dr Kumuyi est un homme de Dieu. Depuis plusieurs années, il sert Dieu. Tout pays qui le reçoit ne peut que recevoir des bénédictions , des dons dans divers domaines : victoire sur le diable, réussite dans les affaires, santé pour les enfants, la famille... . Un passage du pasteur, c'est une pluie de guérisons qui descend sur tous les participants car Dieu est un Dieu de feu . Il consume tout ce qui lui est désagréable. Il détruit les idoles qui sont au Ciel, sur la Terre et dans le monde invisible. Il fait beaucoup de miracles : les handicapés se lèvent, les aveugles voient, grâce à la puissance de Dieu.

Dr Kumuyi vient pour la deuxième fois au Bénin après 2013 car notre pays était choisi comme le premier pays pour relancer ses campagnes d'évangélisation. Cette croisade sera l’occasion pour remettre la République dans les mains de Dieu. Ainsi, après le Togo en 2022, cette année en 2023, c'est le Bénin pour une deuxième fois.

Fiasco au Bénin

A leur descente au Bénin, la délégation des organisateurs est allée rencontrer l'ancien président Boni Yayi qui s'investit ces derniers temps dans l'évangélisation afin qu’il participe à la mobilisation générale du peuple autour de la croisade de Porto Novo. C'est dans ce cadre que le Président a invité tout le monde et toutes les âmes perdues à la rencontre de Dieu. C'est comme au Nigeria, où l'équipe de Kumuyi est allée rencontrer l'ancien président Babangida afin qu'il aide à la mobilisation du peuple, et ce dernier n'avait pas hésité à demander au peuple du Nigéria d'aller écouter la parole de Dieu en participant à la croisade du Dr Kumuyi pour que les problèmes vitaux de la société trouvent solutions grâce à la puissance de Dieu.

