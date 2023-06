Idris Elba, acteur britannique réputé pour son rôle dans la série policière "Luther", a récemment révélé qu'il avait renoncé à l'idée de jouer le rôle de James Bond en raison du racisme "dégoûtant" auquel il a été confronté lorsque les rumeurs de sa potentielle incarnation du célèbre espion ont commencé à circuler. Elba, longtemps considéré comme l'un des candidats favoris pour remplacer Daniel Craig dans les prochains films de Bond, a expliqué que les réactions racistes de certains individus soutenant qu'il ne pouvait pas jouer Bond en raison de sa couleur de peau avaient entaché les discussions sur son éventuelle reprise du rôle.

L'histoire d'Idris Elba avec le rôle de Bond remonte à 2015, lorsqu'il a été pris dans une controverse déclenchée par l'auteur Anthony Horowitz qui a déclaré que l'acteur était racaille pour être Bond, avant de présenter ses excuses. Malgré cette controverse et d'autres réactions négatives, Elba a continué à recevoir un fort soutien de la part des fans. En octobre, il a même été voté comme le premier choix du public britannique pour remplacer Craig, devant des acteurs tels que Tom Hardy, Tom Hiddleston, James Norton et Henry Cavill, selon une enquête menée par Showcase Cinemas.

Néanmoins, Elba a expliqué qu'il avait été repoussé par le rôle en raison de l'ampleur de la controverse raciale. "Cela est devenu une question de race. Cela est devenu une question de non-sens et j'en ai subi le poids", a déclaré Elba lors du podcast SmartLess animé par les acteurs Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett. Elba a également précisé que jouer le rôle de Bond n'a jamais été un objectif pour sa carrière, une affirmation qu'il avait déjà faite en septembre dernier lors du podcast The Shop aux côtés de Drew Barrymore.

La franchise James Bond, créée par Ian Fleming, est l'une des plus durables et les plus influentes de l'histoire du cinéma. Elle a débuté en 1962 avec "Dr No", où Sean Connery a établi le standard en tant que premier James Bond. Depuis lors, le personnage a été incarné par six acteurs différents, avec des films marquants comme "Goldfinger" (1964) et "Skyfall" (2012) qui ont non seulement défini leur époque respective, mais ont également repoussé les limites du genre d'espionnage. Certains films, comme "On Her Majesty's Secret Service" (1969), ont été remarqués pour leur déviation audacieuse de la formule Bond, tandis que d'autres, comme "Casino Royale" (2006), ont redéfini le personnage pour une nouvelle génération. Au-delà de son divertissement spectaculaire, la franchise James Bond a une importance culturelle indéniable, ayant façonné et reflété l'évolution des attitudes sociétales envers des sujets tels que la guerre froide, le féminisme, et la technologie, pour n'en nommer que quelques-uns. Avec plus d'un demi-siècle d'histoire, James Bond continue de captiver le public du monde entier, témoignant de son succès inégalé et de son influence durable dans le paysage cinématographique mondial.