Le chanteur américain R. Kelly a récemment exprimé sa crainte pour sa vie alors qu'il purge actuellement une peine de 30 ans de prison au Metropolitan Correctional Center de Chicago. Sa déclaration fait suite à une opération d'urgence visant à traiter des caillots sanguins dans sa jambe, une opération qu'il estime avoir été mal exécutée par le personnel médical de la prison. Selon des informations obtenues par RadarOnline.com, R. Kelly, âgé de 56 ans, aurait déclaré qu'il avait peur pour sa vie après cette opération.

Dans une interview accordée à RapHouseTV, le chanteur a accusé le personnel médical de négligence, affirmant que sa récente opération de caillot sanguin avait été bâclée. Il a également exprimé sa préoccupation quant à des erreurs de communication et de diagnostic concernant son état de santé. R. Kelly aurait déclaré lors de l'entretien avec la prison : "Je ne suis pas censé mourir de cette façon. Tu n'es même pas censé prendre de risque là-dessus." Le chanteur a également exprimé sa frustration en soulignant que les soins médicaux qu'il reçoit sont inférieurs à ceux prodigués aux animaux, ajoutant qu'il redoute pour sa vie dans cette situation précaire.

Il a appelé à la réflexion de ceux qui l'écoutent en les invitant à envisager leur réaction si l'un de leurs proches se trouvait dans sa situation et était négligé alors qu'il était derrière les barreaux. R. Kelly a souligné l'importance de prendre en compte la situation de chaque individu et de garantir des soins médicaux appropriés pour tous les détenus. Il convient de noter que ces allégations de négligence médicale ne sont pas nouvelles. En mars, Jennifer Bonjean, avocate de R. Kelly, a également accusé le personnel médical du MCC de négligence, affirmant que le chanteur et d'autres détenus ne bénéficiaient pas de soins médicaux adéquats.

R. Kelly, de son vrai nom Robert Sylvester Kelly, est un chanteur, auteur-compositeur et producteur américain. Né le 8 janvier 1967 à Chicago, sa carrière musicale est ponctuée de nombreux succès et de contributions significatives à l'industrie de la musique. Son style musical mêlant R&B, soul, et pop lui a valu une renommée internationale. Au cours de sa carrière, R. Kelly a sorti plusieurs albums à succès, notamment "12 Play" en 1993, "R." en 1998 et "Chocolate Factory" en 2003. Ses chansons emblématiques telles que "I Believe I Can Fly", "Fiesta" et "Ignition (Remix)" sont devenues des classiques.

Cependant, sa vie personnelle et sa carrière ont également été entachées par des accusations de crimes s3xuels. R. Kelly a été accusé à plusieurs reprises d'abus sur mineurs et de comportement inapproprié. Ces allégations ont suscité de vives controverses et ont été largement médiatisées. Jugé pour les accusations dont il fait l'objet, il purge actuellement une peine de 30 ans de prison.