Le richissime homme d’affaires américain Jeff Bezos a visiblement tiré leçon de son précédent divorce avec MacKenzie Scott. Alors qu’il s’apprête à se remettre de nouveau en couple, le patron d’Amazon prendra des mesures importantes pour protéger ses milliards de dollars. En effet, un contrat de mariage sera bientôt rédigé pour régir son union avec la richissime Lauren Sánchez. Les deux amoureux partagent déjà des biens immobiliers communs et des efforts philanthropiques, ce qui ajoute à la complexité de leur accord nuptial en attente.

Selon des informations rapportées par le média américain Page Six, Bezos et Sánchez ont scellé leurs fiançailles à bord du luxueux superyacht de 500 millions de dollars nommé le Koru. La femme aujourd’hui âgée de 53 ans avait fièrement exhibé sa bague de fiançailles de 20 carats d'une valeur estimée à 2,5 millions de dollars. La nouvelle compagne de Jeff Bezos dirige Black Ops Aviation, une société spécialisée dans les vidéos aériennes. Elle a collaboré déjà avec des entreprises telles qu'ABC News Network, Sony Group Corp. et Netflix Inc.

Article similaire Jeff Bezos - Elon Musk: la Lune, nouveau terrain de leur rivalité Blue Origin, la société spatiale fondée par le milliardaire Jeff Bezos, vient de décrocher un contrat lucratif avec la NASA, après que son rival Elon…

Lauren Sánchez dispose d’une maison substantielle de 6,2 millions de dollars à Washington, acquise après son divorce avec l'agent de talent Patrick Whitesell. De son côté, Jeff Bezos est le fondateur d’Amazon avec une fortune évaluée à 138 milliards de dollars. Selon le classement Forbes, il est la troisième personnalité plus riche du monde, derrière le PDG de LVMH Bernard Arnault et le PDG de Tesla Inc. Elon Musk. Son divorce avec son ex-épouse MacKenzie Scott lui aura coûté 38 milliards de dollars.