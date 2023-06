Le rideau est tombé sur une époque. Karim Benzema, le capitaine et attaquant vedette du Real Madrid, a décidé de mettre fin de sa fructueuse carrière au sein du club espagnol. Un communiqué officiel a été publié par le club dimanche dernier, rendant hommage à l'un des joueurs les plus iconiques de son histoire. Benzema, qui a rejoint le Real Madrid en 2009, a laissé une empreinte indélébile sur le club et le football espagnol. Au cours de ces années, le joueur de 35 ans a marqué le cub, avec cinq titres de la Ligue des champions et quatre championnats d'Espagne. Ces accomplissements, ainsi que sa contribution inestimable à l'équipe, ont fait de Benzema une véritable légende du club.

"Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema sont convenus de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club", indique le communiqué du Real Madrid. L'équipe a également exprimé sa gratitude envers Benzema, affirmant qu'il est "déjà l’une des plus grandes légendes du club". Une preuve supplémentaire de l'impact considérable que Benzema a eu au sein du club au fil des ans.

L'histoire de Benzema ne s'arrête pas là. Il a été révélé par la chaîne Al Ekhbariya que le joueur français a conclu un accord avec le Al-Ittihad Club de l'Arabie saoudite. Selon les informations révélées, Benzema signera un contrat de deux saisons avec le club saoudien, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière.

En 2022, Benzema a été couronné du prestigieux Ballon d'Or, marquant l'apogée de sa carrière professionnelle. Son départ du Real Madrid marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle aventure dans le football saoudien. L'Arabie saoudite accueille donc une nouvelle étoile dans son firmament footballistique. La prochaine saison s'annonce donc passionnante pour le Al-Ittihad Club et ses supporters qui attendent avec impatience l'arrivée de Benzema. La légende française se prépare à relever de nouveaux défis, écrivant un nouveau chapitre de son histoire impressionnante. Nous attendons avec impatience de voir ce que l'avenir réserve à cet athlète exceptionnel.