Un officiel de la Maison-Blanche, qui a choisi de rester anonyme, a révélé le développement par la Chine de ses opérations d'espionnage, notamment depuis Cuba. Pékin aurait, selon cette source, perfectionné ses compétences en la matière dès 2019. En dépit des dénégations antérieures de John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, concernant l'exactitude de l'article du Wall Street Journal, cette nouvelle déclaration semble confirmer la présence chinoise accrue à Cuba.

Cette présence s'inscrit dans le cadre des "efforts" de la Chine pour établir des bases d'espionnage "à travers le monde". L'anonyme officiel de la Maison-Blanche indique que l'administration Biden a été mise au courant de cette stratégie dès son arrivée au pouvoir en janvier 2021. Parmi ces efforts, la source souligne la présence de sites de collecte de renseignements de la Chine à Cuba, des sites qui ont été perfectionnés en 2019.

La Russie accusée d'avoir détruit le barrage ukrainien, Kiev soupçonnée d'avoir détruit Nord Stream Le barrage Nova Kakhovka, situé dans le sud de l'Ukraine, a été détruit en début de semaine, provoquant de vastes inondations et forçant des milliers…

Le gouvernement américain, sous la direction de Joe Biden, affirme avoir ralenti les plans d'expansion de la Chine, mais reste préoccupé par la situation, en particulier en ce qui concerne la relation avec Cuba. "La Chine va continuer à essayer de renforcer sa présence à Cuba et nous allons continuer à travailler pour l'en empêcher", a déclaré le responsable.

Cette révélation intervient à un moment délicat, alors que la relation sino-américaine est tendue. D'autant plus que le président Biden est en pleine campagne pour sa réélection en 2024, où il est régulièrement accusé par l'opposition républicaine de manquer de fermeté face à la Chine et au régime communiste de Cuba. Cette affaire est également sensible puisque Biden espère un "dégel" des relations avec Pékin et envisage une rencontre avec son homologue Xi Jinping.