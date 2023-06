Dans un message inquiétant livré lors de la conférence sur la sécurité Shangri-La Dialogue à Singapour, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a mis en garde contre les dangers potentiels d'un affrontement direct entre la Chine et les États-Unis. Selon lui, une telle confrontation pourrait mener à une crise à l'échelle globale. Li Shangfu a insisté sur le fait que la relation entre les deux géants mondiaux n'est pas simplement bilatérale, mais qu'elle a des implications majeures pour l'équilibre du pouvoir international. "La Chine et les États-Unis ont la responsabilité de répondre aux aspirations du monde et de suivre les tendances contemporaines. Les relations entre nos deux pays ont une portée mondiale. Tout le monde espère une stabilité dans nos relations et craint toute éventualité de conflit", a-t-il déclaré lors de son discours, qui a été diffusé sur le site web de la conférence.

La conférence sur la sécurité Shangri-La Dialogue, qui s'est tenue du 2 au 4 juin à Singapour, a été le théâtre d'échanges cruciaux sur les problématiques de sécurité dans la région Asie-Pacifique. L'intervention de Li Shangfu, le dernier jour de la conférence, était particulièrement attendue, vu les tensions croissantes entre les deux superpuissances.

Dans une remarque acerbe, sans nommer explicitement les États-Unis, Li Shangfu a laissé entendre que certaines puissances pourraient être une source de troubles. Toutefois, il a maintenu ouverte la possibilité d'un dialogue. Il a déclaré : "On ne peut s'empêcher de se demander : qui perturbe réellement la paix dans la région ? Quels sont les facteurs sous-jacents du désordre et de l'instabilité ? Et contre quoi devons-nous rester vigilants et prendre des mesures de précaution ?"

L'avertissement de Li Shangfu arrive à un moment où la relation entre Pékin et Washington est de plus en plus tendue. Ses commentaires reflètent une préoccupation croissante quant à l'escalade potentielle des tensions et au risque d'une catastrophe que représenterait un conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis pour la stabilité mondiale.