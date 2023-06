En plein contexte de tensions internationales, le ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, a adressé un avertissement sévère aux États-Unis, les exhortant à rester à distance de ses frontières maritimes et aériennes. Cette déclaration survient après un incident naval entre la Chine et les États-Unis. "Pourquoi cela se produit-il toujours à proximité des eaux et de l’espace aérien souverains de la Chine ?", s'est interrogé Li lors du dialogue Shangri-La, une conférence annuelle sur la sécurité organisée à Singapour.

La question posée par Li est symptomatique de la situation géopolitique tendue entre les deux superpuissances mondiales. Selon le général chinois, "Les navires et les avions chinois ne s’approchent jamais de l’espace aérien ou des eaux d’autres pays". Ce commentaire a été fait dans le but de souligner le comportement perçu de la Chine comme défensif plutôt qu'agressif, contrairement à la description de la Chine comme une "puissance mondiale de plus en plus perturbatrice qui ignore les règles et les normes internationales", faite par la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand.

Pour Li, la solution à ces incidents est simple et directe. "Le meilleur moyen d’éviter cela est que les navires et les avions militaires ne s’approchent pas de nos eaux et de notre espace aérien. Quel est le rapport avec votre sécurité ? Occupez-vous de vos propres eaux territoriales et de votre espace aérien, et il n’y aura aucun problème", a-t-il déclaré.

Malgré les frictions grandissantes, Pékin a refusé de dialoguer avec Austin lors d’une récente sollicitation. Cette détérioration des relations a débuté depuis l’affaire des ballons chinois. Au delà de ce dossier, de profondes divergences ont été constatées sur le dossier ukrainien. La Chine maintient sa position de dialogue malgré des menaces évidentes de sanctions de la part des USA.