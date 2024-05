Afrique : la France signe un accord pour simplifier l’acquisition de visas Schengen

Photo Unsplash

Le processus d’obtention de visas Schengen pour les professionnels togolais va connaître une amélioration significative grâce à un récent accord signé entre le Togo et la France. Cette convention de partenariat vise à simplifier et à alléger les démarches administratives pour l’obtention de visas d’affaires vers l’espace Schengen. Cet accord marque une avancée importante pour faciliter les déplacements professionnels des salariés et des chefs d’entreprises togolais.

L’accord a été signé en présence d’Augustin Favereau, l’ambassadeur de France au Togo et des responsables des principales structures patronales du pays. La convention prévoit plusieurs mesures destinées à alléger les processus administratifs et à faciliter la procédure de demande de visas. Parmi ces mesures figure l’accélération des procédures de demande, la réduction de la documentation requise et la création de guichets dédiés pour traiter les demandes de visas d’affaires, offrant un service personnalisé et adapté aux besoins des entreprises.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une volonté commune de renforcer les relations économiques entre le Togo et la France. En facilitant les déplacements professionnels, cet accord vise à encourager les échanges commerciaux et à promouvoir les investissements entre les deux pays. Cette convention marque une étape importante dans la coopération bilatérale entre le Togo et la France. Elle ouvre la voie à d’autres initiatives visant à faciliter les relations économiques et à promouvoir les échanges entre les deux pays.

Les professionnels togolais peuvent désormais envisager leurs déplacements en Europe avec plus de sérénité, grâce à des procédures de visa plus rapides et simplifiées. Selon le média togolais TogoFirst, une messagerie directe sera établie entre la section consulaire de l’ambassade de France au Togo et les organisations partenaires pour accélérer la résolution d’éventuels problèmes au cours du traitement des demandes.

Les représentants des organisations patronales togolaises ont exprimé toute leur satisfaction après la signature de cet accord. Cela va grandement contribuer à booster leurs activités et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’économie nationale.