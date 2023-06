Les Decanter World Wine Awards ont fait l'annonce inattendue : la France, traditionnellement respectée dans le domaine de l'œnologie, s'est vue surclassée par l'Australie cette année. Les pays européens dont la France et l'Italie, dont les vignobles prestigieux ont longtemps été l'étalon-or en matière de vin, a vu sa suprématie contestée et finalement dépassée. Sur les 50 bouteilles ayant reçu le label de "Best in Show", 10 vins australiens ont été récompensés, surpassant les 8 vins français et espagnols chacun. Des noms comme Gatt Wines et Brokenwood Wines, Penfolds et Jacob's Creek ont été salués pour leur excellence. Cependant, la France n'a pas été sans représentation, avec des vins tels que le Château d'Esclans, le Château de Meursault, Pommard 1er Cru, et le Domaine Clavel, un Languedoc Pic Saint-Loup, se distinguant.

La dynamique changeante du monde viticole ne se limite pas à un duel entre la France et l'Australie. Des régions viticoles émergentes, notamment la Croatie et la Slovaquie, commencent à gagner en reconnaissance. De même, des pays comme l'Argentine et l'Allemagne ont également été récompensés pour leurs Malbecs et Rieslings respectivement.

L'une des principales explications à cette révolution œnologique est le changement climatique. En effet, les conditions météorologiques extrêmes, comme les canicules en Espagne et les incendies en Californie, ont eu un impact significatif sur les vignobles. Les vignerons s'adaptent à ces défis en plantant différents cépages, mais il est clair que le climat façonne le nouveau visage de l'industrie vinicole mondiale.