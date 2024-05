Sénégal : Macky Sall prépare-t-il son comeback ? Ces militants en ordre de bataille

Cependant, malgré son retrait de la vie politique institutionnelle, Macky Sall reste une figure incontournable du paysage politique sénégalais. Son parti, l’Alliance pour la République (APR), demeure l’un des principaux acteurs politiques du pays, avec une base de soutien solide et une présence importante à l’Assemblée nationale. Selon les informations du média sénégalais, Le Quotidien, l’ex-dirigeant sénégalais a envoyé des délégations de responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) pour rencontrer les militants et maintenir leur mobilisation.

Des sources concordantes ont même indiqué que Macky Sall s’est entretenu au téléphone avec ses sympathisants. Macky Sall estime que la coalition Benno Bokk Yakaar doit se remobiliser afin de proposer un programme ambitieux et viable aux Sénégalais. Il a ajouté que la vie politique est faite de victoires et de défaites. Dans ce contexte, l’idée d’un retour de Macky Sall sur le devant de la scène politique ne peut être écartée.

Certains observateurs estiment que son expérience, son leadership et son réseau de soutien pourraient lui permettre de jouer un rôle important dans la politique sénégalaise dans les années à venir. Le tour de force réalisé par le PASTEF démontre que le paysage politique sénégalais est dynamique et compétitif. Macky Sall devra naviguer avec prudence dans ce contexte en évolution, en tenant compte des aspirations et des demandes changeantes de la population sénégalaise.

Quel que soit l’avenir politique de Macky Sall, son éventuel retour sur le devant de la scène politique suscitera certainement un vif débat et des réflexions sur le leadership et la direction future du Sénégal. Son expérience et son héritage politiques continueront de façonner le paysage politique sénégalais, qu’il choisisse de revenir activement à la politique ou de jouer un rôle plus discret en coulisses.