La Russie a récemment dénoncé une prétendue stratégie américaine visant à utiliser les moustiques comme une arme biologique contre ses troupes. Le Lieutenant Général Igor Kirillov, chef des troupes de protection nucléaire, biologique et chimique de la Russie, a déclaré que les États-Unis avaient pour objectif d'infecter les soldats russes avec le paludisme. Cette déclaration fait suite à l'accusation précédente de Kirillov, largement réfutée, selon laquelle les États-Unis auraient développé des armes biologiques en Ukraine.

Selon Kirillov, les États-Unis fourniraient à l'Ukraine des drones spéciaux portant des moustiques infectés, destinés à propager le paludisme parmi les forces russes. De plus, Kirillov a mentionné l'existence d'un "brevet" pour un drone conçu pour diffuser des moustiques infectés. Bien qu'il n'ait pas fourni de détails sur ce prétendu brevet, il a expliqué que, selon la description, le drone devrait livrer un conteneur avec des insectes dans une zone donnée et les relâcher. La piqûre de ces moustiques pourrait alors infecter le personnel militaire avec une infection dangereuse, telle que le paludisme.

Nucléaire: réunion secrète entre les USA, la Chine, la Russie, la France Dans le cadre de l'engagement continu envers le Traité de non-prolifération nucléaire de 1968, le département d'État américain a organisé une réunion de "spécialistes de…

Ces affirmations sont apparues après la destruction d'un grand barrage près de Kherson, qui a provoqué des inondations le long du fleuve Dniepr dans le sud de l'Ukraine plus tôt ce mois-ci. La Russie a nié avoir orchestré la destruction du barrage pour perturber les opérations militaires ukrainiennes dans la région. Kirillov a déclaré que l'inondation de la région prévue par le régime de Kiev pourrait compliquer la situation, notamment en ce qui concerne les infections à arbovirus.

La destruction du barrage a suscité des craintes concernant d'éventuelles maladies et problèmes de santé. L'Ukraine se prépare à une épidémie de maladies hydriques, comme le choléra, après les inondations massives provoquées par la destruction du barrage de Nova Kakhovka. De plus, des craintes ont été exprimées concernant la contamination de l'eau par des produits chimiques, des engrais et des eaux usées.