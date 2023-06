L'insurrection récente qui a ébranlé le Kremlin pourrait bien être le début d'une série d'événements déstabilisants pour la Russie, selon Elon Musk, l'entrepreneur visionnaire à la tête de Tesla et SpaceX. La révolte audacieuse d'Evgueni Prigojine, leader du groupe paramilitaire Wagner, contre le pouvoir de Vladimir Poutine a, d'après Musk, marqué un tournant majeur dans la dynamique du pouvoir russe. "Je soupçonne qu'il y a encore quelques épisodes à venir", a déclaré Musk sur Twitter, laissant entendre que d'autres soulèvements du genre de celui de Wagner pourraient survenir.

Avec les récentes tensions exacerbées entre Poutine et ses anciens alliés, l'entrepreneur américain estime que l'autorité du président russe a été durablement affaiblie. Prigojine, après avoir défié la puissance militaire russe et progressé vers Moscou, a finalement conclu un accord avec Poutine par l'intermédiaire de Aleksandr Lukashenko, le président de la Biélorussie. Pour Musk, cet accord ne signifie pas une résolution de la crise, mais marque au contraire le début d'une ère d'instabilité pour Poutine. "En gros, Poutine ne pourra pas récupérer son autorité. Le mal est fait. Prigojine a montré qu'il est vulnérable, et d'autres suivront", a-t-il prédit.

Musk a illustré ses prédictions avec une image saisissante : un homme pointant un pistolet sur son double, tous deux marqués par le drapeau russe sur le front. "Ne faites confiance à personne, même pas à vous-même", a écrit Musk, suggérant une ère de trahisons et de luttes internes en Russie. Selon lui, le pays est devenu une fosse aux serpents où personne ne peut être considéré comme digne de confiance, même ceux autrefois considérés comme des alliés solides.

La dynamique récente entre Poutine et Prigojine - autrefois une pièce maîtresse de la stratégie militaire russe en Ukraine - confirme les avertissements de Musk. Prigojine, qui a recruté ses hommes parmi les prisonniers et a orchestré des attaques contre la ville de Bakhmut en Ukraine, est désormais en conflit ouvert avec le Kremlin. Pour Musk, ces développements sont le signe d'un changement majeur dans la hiérarchie du pouvoir en Russie, et laissent présager que l'avenir de Poutine pourrait être plus précaire qu'il n'y paraît.