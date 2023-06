L'escalade des tensions entre la Russie et l'Occident en 2023 a atteint un nouveau sommet avec l'annonce par le Canada de la confiscation d'un avion-cargo Antonov-124 de la Russie, une première du genre visant à exercer une pression sur Moscou en raison de l'invasion de l'Ukraine​. Cette décision a incité le ministère russe des Affaires étrangères à convoquer un diplomate canadien à Moscou et à lancer un avertissement sévère, mettant en garde contre de «graves répercussions» qui pourraient mener à une rupture des relations russo-canadiennes​. La Russie a qualifié la saisie de l'avion-cargo de «vol cynique», soulignant l'aggravation des tensions entre les deux pays​.

Cette action a été prise en vertu d'une loi promulguée par le Canada l'année précédente, qui donne à Ottawa le pouvoir de saisir les avoirs détenus par des individus sanctionnés et de les remettre à d'autres individus​. L'avion en question, détenu par l'entreprise russe Volga-Dneper, est l'un des plus gros du monde. Ottawa envisage de le transférer à l'Ukraine, selon les informations de Global News. Les autorités russes soulignent que l'avion a été utilisé pour livrer des médicaments liés à la COVID-19 à Toronto dans le cadre d'un projet humanitaire, ce qui ajoute un nouveau niveau de complexité à l'affaire. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a qualifié cette action de "tentative de vol non déguisée et d'appropriation d'un avion unique"​.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'une action du Canada génère une tension entre les deux pays. Entre le 24 février et le 7 juin 2022, le Canada a gelé des actifs russes totalisant 123,031 millions de dollars et a bloqué des transactions d'une valeur de 289 millions de dollars, selon la Gendarmerie royale du Canada. Ces mesures font partie des sanctions économiques imposées à la Russie par Ottawa en réponse à l'offensive russe en Ukraine. Le 8 juin, le Canada a annoncé de nouvelles restrictions économiques, touchant 28 activités liées aux industries pétrolières, gazières et chimiques russes. Ces actions s'inscrivent dans une tendance plus large de sanctions internationales, comme l'Italie qui a gelé un megayacht lié à Poutine et l'Union européenne qui a gelé environ 30 milliards d'euros d'actifs russes.