Le gouvernement malien a demandé vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU de retirer immédiatement du pays les forces de maintien de la paix de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali (Minusma). C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, notant que les casques bleus s'étaient révélés incapables d'assurer la sécurité du pays.

"Il y a une crise de confiance entre les autorités maliennes et la Minusma", a-t-il affirmé, cité par Reuters. "La mission de l'ONU a échoué. Le gouvernement malien demande le retrait immédiat de la Minusma du pays". M. Diop a ajouté que la Minusma était devenue une partie du problème au Mali, et non une solution. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit prendre une décision concernant le mandat de la Minusma le 29 juin.

La Minusma a été créée au printemps 2013 par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a pour mission d'aider les autorités maliennes à renforcer la sécurité dans le pays. À ce jour, la Minusma compte plus de 15.000 hommes. Plus de 280 membres de la mission ont perdu la vie depuis sa création au Mali. (avec TASS)