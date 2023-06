La tournée « Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023 » qui a démarré le 19 juin 2023 a pris fin le mardi 27 juin 2023 avec l’accueil que le Ministre Délégué auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, Olivier BECHT a réservé à la délégation béninoise au sein du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Dans ses propos à l’endroit de ses hôtes, le ministre délégué Olivier BECHT a renouvelé son soutien dans l’accompagnement de la mission béninoise en vue d’atteindre ses objectifs. Il s’est par ailleurs engagé à être le porte-parole de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) auprès des entreprises françaises afin de les inciter à s'installer au Bénin.

Quant à la délégation Béninoise et Bpifrance, elles ont également d’ores-et-déjà mis en place un dispositif de suivi qui permettra de perpétuer les échanges avec chacune des entreprises françaises rencontrées. Ce dispositif a aussi comme objectif d’accompagner ces entreprises dans leur processus d'installation au sein de la Zone. Il faut signaler que les investisseurs français rencontrés dans les différentes villes françaises parcourues par cette délégation béninoise conduite par le Directeur générale de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIE), Laurent Gangbès sont désormais plus édifiés par les opportunités qu’offrent à eux d’investir dans la zone économique spéciale. Ces investisseurs français ne doivent donc pas manquer le rendez-vous de l’histoire.