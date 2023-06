Le pape François a pris une décision significative en renvoyant l'ancien secrétaire particulier de Benoît XVI, Mgr Georg Gänswein, en Allemagne. Cette décision fait suite aux tensions qui ont émaillé la relation entre le pape argentin et son prédécesseur allemand, Benoît XVI, ainsi qu'aux déclarations faites par Mgr Gänswein remettant en question les actions de l'actuel souverain pontife. Le Vatican a annoncé officiellement le renvoi de Mgr Gänswein le 28 février 2023, marquant ainsi la fin de son mandat en tant que Préfet de la Maison pontificale.

Le Saint-Père a ordonné son retour en Allemagne à partir du 1er juillet, dans son diocèse d'origine à Fribourg, selon un communiqué publié par le Saint-Siège. «Le 28 février 2023, S. Exc. Mgr Georg Gänswein a terminé sa mission de Préfet de la Maison pontificale. Le Saint-Père a ordonné que Mgr Gänswein revienne à partir du 1er juillet, pour le moment, dans son diocèse d'origine» de Fribourg, a annoncé le Saint-Siège dans un communiqué. Au départ, il était prévu que Mgr Gänswein occupe un poste d'ambassadeur à l'étranger, selon les rapports de presse.

Cependant, le Vatican a pris une décision différente en renvoyant Mgr Gänswein dans son diocèse d'origine. Cette décision intervient suite aux critiques de Mgr Gänswein envers le pape François. Peu de temps après la mort de Benoît XVI, Mgr Gänswein, âgé de 66 ans, avait exprimé publiquement un avis critique envers le pape argentin. Il avait déclaré que François avait "brisé le cœur" de son prédécesseur en limitant l'utilisation de la messe en latin, une pratique que Mgr Gänswein, en tant que conservateur, soutenait fermement.

En janvier, Mgr Gänswein avait publié ses mémoires, ce qui avait conduit le pape François à le convoquer pour un entretien privé. À la suite de cette rencontre, Mgr Gänswein avait perdu tous ses rôles exécutifs au Vatican, conservant uniquement son titre de "préfet de la Maison pontificale", mais sans réelle autorité. Dans une déclaration ultérieure, Mgr Gänswein avait exprimé sa surprise et son indignation face à son éloignement du Vatican, affirmant avoir été traité comme un bouc émissaire.

Le pape François, élu en 2013, est connu pour sa vision progressiste et ses efforts en faveur de la justice sociale. Originaire d'Argentine, il a été salué pour son humilité et sa simplicité, choisissant un style de vie modeste et proche des gens. Il a abordé des questions cruciales telles que l'environnement, les inégalités économiques et l'accueil des réfugiés, suscitant à la fois l'admiration et la controverse. Le pape François a cherché à réformer l'Église catholique en mettant l'accent sur la miséricorde, l'inclusion et la compassion envers les plus marginalisés. Il est devenu une figure inspirante pour de nombreux catholiques et non-catholiques à travers le monde.