L'histoire du Québec est intimement liée à celle de la France. Premier territoire d'Amérique du Nord à être colonisé par les Français au XVIe siècle, le Québec a joué un rôle majeur dans le rayonnement de la culture et de la langue françaises dans le Nouveau Monde. Aujourd'hui, il demeure un bastion du français en Amérique, fort de sa population majoritairement francophone et de son patrimoine culturel riche et varié. Mais quelles sont les régions de France d'où proviennent les Québécois actuels ? Une récente étude de Luke Anderson-Trocmé de l’Université de McGill au Canada en collaboration avec l’Université de Québec et les universités françaises de Nantes et Sorbonne-Paris-Nord et relayé par la revue Science, apporte des réponses inédites à cette question.

Des liens génétiques forts avec la France

L'équipe de recherche a analysé les données d'état civil et de mariages catholiques au Québec depuis l'arrivée des Européens, ainsi que des données génétiques et généalogiques de plus de 20 000 Canadiens francophones. L'analyse a révélé que la majorité de l'héritage génétique des Québécois actuels provient de la France, tandis que le passé amérindien de la région ne représente moins de 1% de la génétique des Québécois francophones. En comparant ces données avec celles sur la génétique des régions françaises, les chercheurs ont pu déterminer que la plupart des premiers Français au Québec venaient des régions portuaires de Poitou et de Normandie, ainsi que d’Île-de-France.

De Québec à la colonisation de la province

Ces premiers colons seraient arrivés principalement dans la ville de Québec, qui a ensuite servi de point d'ancrage pour la colonisation du reste de la province. "Il n’y a pas une région de France qui a fondé directement une région du Québec. Le peuplement du Québec semble être une suite d’événements fondateurs à partir de la ville de Québec, où il y a eu un grand mélange génétique de ces premiers Français, qui après se sont éparpillés dans la région", ajoute Christian Dina relayée par le magazine Sciences avenir.

Les descendants de ces colons ont ensuite exploré le reste de la province, suivant notamment le grand fleuve Saint-Laurent et ses affluents. Les territoires qu'ils ont colonisés étaient occupés par des communautés amérindiennes, comme les Iroquois. Cette étude apporte un nouvel éclairage sur l'histoire du peuplement du Québec, soulignant à la fois l'influence française dans la formation de la population québécoise actuelle, et le rôle crucial des voies fluviales dans la colonisation de la province. Le Québec demeure ainsi un témoignage vivant de cette histoire partagée entre la France et l'Amérique du Nord.