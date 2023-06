La Ligue nationale professionnelle de handball présidée par Me Clarisse Hounzali Houngbédji a dévoilé tout recensement au siège de l’instance à Cotonou, la liste des six équipes féminines et neuf formations masculines qui participeront à partir du mercredi 12 juillet 2023, au prochain championnat professionnel de handball de la saison 2022-2023. Ces six équipes féminines sont Flowers, Aspac, Adjidja, Aso Modèle, Flambeau et Baobab. Les différentes rencontres seront jouées de façon linéaire chez les dames. Adjidja, Flowers, Aspac, Aso Modèle, Buffles, Abo sport, ASSEC, Espoir et Étoile Bleue sont ces 9 formations masculines qui animeront chez les hommes cette Ligue nationale professionnelle de handball.

A ce niveau, les 9 équipes masculines sont réparties dans 3 groupes de 3 équipes. Le groupe A est composé de Adjidja, Flowers, Aspac. Quant aux équipes Aso Modèle, Abo sport et Etoile bleue, elles sont logées dans le groupe B et dans le groupe C, on retrouve Buffles, Assec et Espoir. Il faut signaler que pour pallier aux formalités administratives, chaque équipe produira la liste de ses joueurs, leurs photos, l’engagement du joueur à faire la saison avec l’équipe et la copie de la pièce d’identité. La production de ces différentes listes est fixée au 5 juillet 2023.

Liste des équipes annoncées par catégorie

6 équipes en Dames

Flowers (Cotonou)

Aspac (Cotonou)

Adjidja (Cotonou)

Aso Modèle (Porto-Novo)

Flambeau (Abomey)

Baobab (Lokossa)

Type de rencontres : linéaires

Les 9 équipes en Hommes

Adjidja Hbc

Flowers

Aspac

Aso Modèle

Buffles (Parakou)

AboSport (Abomey)

Assec (Djougou)

Espoir (Parakou)

Étoile Bleue (Ikpinlè)

Composition des 3 groupes

Poule A : Adjidja, Flowers et Aspac

Poule B : Aso Modèle, AboSport et Etoile bleue