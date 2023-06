A quelques heures de la rencontre qui oppose le Bénin au Sénégal dans le cadre de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le rappeur masqué Togbè Yéton a adressé sur un ton plutôt comique des conseils aux supporters béninois. Pour cet artiste, candidat à l’examen du Certificat d’Étude Primaire, il faudrait que les Béninois prennent leur disposition avant de suivre le match de cet après-midi. « Prenez votre paracétamol avant de suivre le match du Bénin », a-t-il lancé dans sa publication en langue fongbé sur sa page Facebook.

Cette publication a suscité en commentaire plusieurs réactions chez les internautes. Alors que certains se sont amusés et prédisent la défaite des Guépards face aux champions d'Afrique, d’autres sont restés moins pessimistes et indiquent que le Bénin pourrait remporter la rencontre ou au pire arracher un match nul. D’autres encore estiment que le rappeur a raison et font savoir dans leurs commentaires que l’équipe de football du Bénin a déjà déçu à plusieurs reprises.

Pour l’heure, toutes les dispositions sont prises par les autorités béninoises afin que les joueurs bénéficient du soutien de leurs supporters. Dans ce cadre, l’entrée au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou est gratuite pour tous les supporters, mais elle est subordonnée à la présentation d’un ticket d’accès. Il s’agit d’une subvention qu’accorde le gouvernement pour favoriser la présence massive des amoureux du cuir rond dans les gradins. Rappelons que le Sénégal est le champion en titre de la Coupe d’Afrique des Nations.