L'histoire de Bill Gates est celle d'un homme qui a contribué à façonner le monde technologique que nous connaissons aujourd'hui. En co-fondant Microsoft dans les années 1970, il a joué un rôle déterminant dans la démocratisation de l'informatique personnelle. Son leadership à la tête de Microsoft pendant plusieurs décennies lui a permis de bâtir une fortune estimée aujourd'hui à 114,5 milliards de dollars, faisant de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Mais, bien avant d'entrer dans le club restreint des milliardaires, Bill Gates a adopté une approche inhabituelle des voyages d'affaires : la classe économique.

Dans les années 1990, alors que Microsoft se développait à un rythme fulgurant et s'affirmait comme un acteur majeur de l'industrie technologique, l'entreprise adoptait une politique stricte qui exigeait de tous les employés de voyager en classe économique. En tant que figure de proue de Microsoft, Bill Gates suivait la même politique que le reste de l'équipe. Cela signifiait des années de vols en classe économique, souvent passées à lire ou à essayer de dormir sous une couverture pour échapper aux longs vols.

Devenu milliardaire en 1986, Gates a continué à voler principalement en classe économique pendant plus d'une décennie. Toutefois, en tant que PDG de Microsoft, le milliardaire avait de fréquents déplacements à effectuer à travers le monde. Il était devenu de plus en plus difficile de planifier tous ces voyages avec des compagnies aériennes commerciales suivant les horaires chargés du PDG. En 1997, Bill Gates a finalement décidé de s'aligner sur d'autres milliardaires en achetant (avec son propre argent) un avion d'affaires, un Bombardier Challenger 604, pour environ 21 millions de dollars.

Depuis, la collection de jets privés de Gates a considérablement augmenté. Du simple Bombardier Challenger 604 en 1997, Gates possède désormais une flotte de jets privés, dont deux Gulfstream G650ER d'une valeur de 70 millions de dollars chacun et deux Bombardier Challenger 350. Sa collection personnelle comprend également un hélicoptère Eurocopter EC 135 et un petit hydravion Cessna 208 Amphibian Caravan.

Bien sûr, l'utilisation de jets privés par Gates a suscité des critiques, en particulier de la part de ceux qui soulignent son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Cependant, Gates répond qu'il compense largement son empreinte carbone par des investissements dans la capture directe de l'air et qu'il dépense des milliards pour l'innovation climatique.