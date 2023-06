Jeudi dernier, l'ancien président américain Barack Obama a critiqué l'obsession pour le sous-marin touristique du Titanic au moment où les gens ferment les yeux sur la mort de centaines de migrants lorsque leur bateau de pêche a coulé au large des côtes grecques. S'exprimant lors de la conférence de la Fondation Stavros Niarchos à Athènes jeudi, l'ancien président américain a souligné la différence écrasante d'attention portée aux deux affaires cette semaine. "Pensez aux circonstances qui poussent des personnes désespérées à venir ici. Et nous ne pouvons pas l'ignorer", a-t-il déclaré.

"Réfléchissez à ce qui se passe cette semaine. Il y a une tragédie potentielle qui se déroule avec le sous-marin qui bénéficie, vous savez, d'une couverture minute par minute dans le monde entier. Et vous savez, c'est compréhensible, car nous voulons tous et prions pour que ces personnes soient secourues", a-t-il déclaré avant l'annonce de la mort des cinq passagers du sous-marin dans la presse depuis quelques heures. "Mais le fait que cela attire beaucoup plus d'attention que 700 personnes qui ont sombré..."

M. Obama a été chaleureusement applaudi lorsqu'il a souligné cette disparité. Il a ajouté : "C'est une situation intenable". L'ancien président a ensuite réaffirmé son argument lors d'une interview avec CNN, soulignant comment les "nouvelles du jour" montrent les "niveaux obscènes" d'inégalité aujourd'hui. "Juste ici, au large des côtes grecques, nous avions 700 personnes - 700 migrants qui étaient apparemment en train d'être transportés clandestinement ici - et nous avons fait les gros titres, mais cela ne domine pas de la même manière", a-t-il déclaré. "Et d'une certaine manière, cela témoigne du degré auquel les chances de vie des gens sont devenues si disparates".

L'intervention de Barack Obama met en évidence un problème important qui prévaut dans notre société actuelle : l'attention disproportionnée accordée à des événements moins cruciaux par rapport à des tragédies humaines majeures. Alors que le naufrage du sous-marin touristique du Titanic fait les gros titres et suscite une vive émotion, la mort de centaines de migrants passe relativement inaperçue. Pour rappel, le submersible touristique, détenu et exploité par OceanGate Expeditions, a disparu avec cinq personnes à bord, dont le milliardaire britannique Hamish Harding.