L'Iran a révélé mardi son dernier exploit dans le domaine militaire en dévoilant ce qu'il prétend être son premier missile hypersonique. Le système d'armes, nommé Fattah, a été présenté lors d'une annonce à la télévision d'État iranienne. Les responsables iraniens ont déclaré que le missile pouvait voler à une vitesse atteignant jusqu'à 15 fois celle du son, ce qui en fait une arme redoutablement rapide et difficile à intercepter. Le président iranien Ebrahim Raisi a exprimé sa fierté lors de cette annonce, soulignant le pouvoir de dissuasion qu'apporte ce missile à l'Iran.

"Aujourd'hui, nous sentons que le pouvoir de dissuasion s'est formé", a déclaré Raisi. Il a ajouté que cette nouvelle puissance était un gage de sécurité et de paix durables pour la région. "Nous devrions remercier Dieu pour cette grande réalisation", en ce sens qu'"elle rendra le pays plus fort", a assuré le dirigeant iranien pendant sa déclaration. Ce missile va renforcer "le pouvoir de dissuasion" de l'Iran, ce "qui apporte la sécurité et une paix stable aux pays de la région", poursuit le président Raisi.

De son côté, le général Amir Ali Hajizadeh, chef du programme aérospatial des Gardiens de la Révolution paramilitaires, a également fait part de son enthousiasme à propos du Fattah (qui signifie "victorieux", en langue arabe). Il a souligné que le missile avait une portée impressionnante, pouvant atteindre jusqu'à 870 milles (environ 1 400 kilomètres). Selon lui, aucune défense antimissile existante ne peut rivaliser ou contrer cette nouvelle arme iranienne.

Les armes hypersoniques sont en développement dans le monde entier en raison de leur vitesse et de leur maniabilité exceptionnelles. Leur capacité à voler à des vitesses supersoniques et à manœuvrer de manière imprévisible les rend extrêmement difficiles à intercepter par les systèmes de défense antimissile traditionnels. Ces missiles hypersoniques représentent donc une nouvelle menace pour les forces militaires et les systèmes de défense des pays.