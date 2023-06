Maye Musk, la mère d'Elon Musk, ne veut vraiment pas que son fils combatte Mark Zuckerberg dans un match en cage. Elle a exprimé son désaccord sur Twitter, lançant un appel à l'arrêt de ce projet. "N'encouragez pas ce match !" a-t-elle tweeté jeudi en réponse à un tweet du podcasteur et chercheur en intelligence artificielle Lex Fridman. Pour appuyer son message, elle a ajouté deux émojis représentant un visage en colère. Lex Fridman avait suggéré qu'il serait "tout pour" un match de jiu-jitsu entre Musk et Zuck (diminutif de Zuckerberg, patron de la société Meta ex-Facebook).

Elon Musk a répondu avec bravoure à Fridman en écrivant : "Allons-y à fond le MMA". Mais Maye Musk, la mère d'Elon, a passé la journée d'hier jeudi 22 Juin 2023 à essayer d'empêcher cette confrontation en exprimant son avis à travers une série de tweets. Elle a annoncé sur Twitter : "En fait, j'ai annulé le combat. Je ne leur ai pas encore dit. Mais je continuerai à dire que le combat est annulé, juste au cas où". Elle a également posté un message en réponse à celui de son fils toujours au cours de la journée d'hier, lui demandant de laisser tomber cette idée après avoir proposé que le combat ait lieu à l'Octogone de l'UFC à Las Vegas.

Elon Musk et Mark Zuckerberg veulent se battre pour de vrai, ce qu'on sait Les milliardaires américains Mark Zuckerberg et Elon Musk semblent vouloir en venir aux mains après plusieurs échanges sur les réseaux sociaux. Selon les informations de…

"Se battre avec des mots uniquement. Dans des fauteuils. À 1,20 mètre l'un de l'autre. La personne la plus drôle gagne", a-t-elle écrit. À ce jour, aucune date n'a été fixée pour le combat, qui a été proposé par Elon Musk lui-même. Bien que Mark Zuckerberg ait mordu à l'hameçon, il est possible que cette confrontation ne soit qu'une fanfaronnade milliardaire sur Twitter. Cependant, les cotes de paris pour le combat continuent de circuler, et certains utilisateurs de Twitter se sont même amusés à créer des affiches pour la soirée de combat.

Maye Musk est une femme remarquable, connue non seulement pour sa propre carrière, mais aussi pour être la mère de trois enfants influents. En tant que mannequin de renommée internationale, diététicienne accomplie et conférencière inspirante, cette canado-sud-africaine a réussi à équilibrer une carrière impressionnante avec sa vie de famille.

Ses enfants sont Elon Musk, entrepreneur visionnaire à la tête de Tesla et SpaceX, Kimbal Musk, entrepreneur social et philanthrope, et Tosca Musk, productrice de films. Maye a su élever ses enfants avec amour et soutien, leur inculquant des valeurs solides et les encourageant à poursuivre leurs passions. Son influence en tant que mère et son succès professionnel font d'elle un modèle inspirant pour de nombreuses personnes à travers le monde.